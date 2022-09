Empoli FC – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Empoli FC – AC Milan to jeden z najciekawszych sobotnich meczów ósmej kolejki Serie A. W roli faworyta do tej potyczki podejdą mistrzowie Włoch. Niemniej gospodarze nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadio Carlo Castellani Serie A Empoli AC Milan 5.55 4.20 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 14:19 .

Empoli FC – AC Milan, typy na mecz i przewidywania

Azzurri w tym sezonie nie rozpieszczają w meczach u siebie. Empoli w tabeli uwzględniającej tylko spotkania w roli gospodarza plasowaliby się w strefie spadkowej. Rossoneri to natomiast drużyna, mająca na swoim koncie jedno zwycięstwo na wyjeździe. Mimo wszystko biorąc pod uwagę ostatnie bezpośrednie potyczki między obiema ekipami, to stawiamy na wiktorie Milanu. Mediolańczycy wygrali w każdym z trzech ostatnich meczów. Nasz typ: wygrana Milanu.

Empoli FC – AC Milan, sytuacja kadrowa

Stefano Pioli nie będzie mógł skorzystać z usług czterech zawodników. W gronie nieobecnych znajdują się: Divock Origi, Ante Rebić, Mike Maignan oraz The Hernandez. Tymczasem u gospodarzy nie zagrają: Adrian Ismajili, Nicolo Cambiaghi, Tommaso Baldanzi oraz Tyronne Ebuehi.

Empoli FC – AC Milan, ostatnie wyniki

Drużyna Paolo Zanettiego tuż przed przerwą reprezentacyjną pokonała Bolognę (1:0). Tym samym empoli przerwało serię spotkań bez wygranej. Wcześniej Azzurri ulegli Romie (1:2).

Mistrzowie Włoch mają natomiast zamiar zrehabilitować za porażkę z Napoli (1:2). Milan wcześniej w sześciu ligowych potyczkach tej kampanii zanotował cztery zwycięstwa i dwa remisy.

Empoli FC – AC Milan, historia

Od sezonu 2016/2017 obie ekipy rywalizowały ze sobą sześc razy. Cztery razy górą był Milan, raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliło Empoli i jedno potyczka zakończyła się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas Milan wygrał 1:0 po trafieniu Pierre’a Kalulu.

Empoli FC – AC Milan, kursy

Kurs na zwycięstwo ekipy z San Siro w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,62. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Empoli FC – AC Milan, przewidywane składy

Empoli: Vicario – Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Lammers, Satriano

Milan: Tatarusanu – Dest, Kalulu, Tomori, Calabria, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Giroud.

Empoli FC – AC Milan, transmisja meczu

Mecz Empoli – Milan będzie dostępny w polskiej telewizji. Rywalizacja będzie transmitowana na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 20:45

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.