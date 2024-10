Eintracht - Bayern Monachium to drugi z trzech niedzielnych meczów szóstej kolejki Bundesligi. Bawarczycy są faworytem do wygranej. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Eintracht Frankfurt Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 19:23 .

Eintracht – Bayern: typy bukmacherskie

Bayern Monachium pod wodzą Vincenta Kompany’ego już niejednokrotnie zachwycił swoich kibiców w tym sezonie. Bawarczycy jednak w środku tygodnia niespodziewanie przegrali w Lidze Mistrzów, więc będą chcieli się otrząsnąć po tej porażce tuż przed reprezentacyjną przerwą. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo na drodze giganta stanie Eintracht Frankfurt, mogący pochwalić się czterema kolejnymi wygranymi meczami w Bundeslidze. W związku z tym dojdzie do potyczki lidera z wiceliderem rozgrywek. Tymczasem interesujące jest to, że ekipa z Frankfurtu zdobyła pierwsza bramkę w 12 z ostatnich 15 spotkań ligowych, co sprawia, że warto przemyśleć podobne rozwiązanie przy okazji niedzielnej potyczki. Mój typ: Eintracht pierwszy strzeli – TAK.

Eintracht – Bayern: ostatnie wyniki

Zespół z Frankfurtu przystąpi do niedzielnej batalii po zwycięstwie z Besiktasem (3:1) w środku tygodnia w europejskich pucharach. W lidze natomiast Eintracht może pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami. Ostatnio w pokonanym polu zostawił kolejno: Kiel (4:2), Borussię M’Gladbach (2:0), Wolfsburg (2:1) czy z Hoffenheim (3:1).

Drużyna z Monachium w Bundeslidze zremisowała natomiast z Bayerem Leverkusen (1:1). Tymczasem w minioną środę uległ Aston Villi (0:1) w Lidze Mistrzów. Wcześniej jednak Bayern imponował skutecznością, demolując między innymi Werder Brema (5:0) z Dinamo Zagrzeb (9:2).

Eintracht – Bayern: historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Wówczas lepszy był Bayern (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie góra byli Bawarczycy, raz wygrał Eintracht i raz miał miejsce remis.

Eintracht – Bayern: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Bayernu Monachium oszacowano na poziomie 1.52-1.53. Remis kształtuje się w wysokości 4.80-4.90. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt wyceniono na 5.10-5.30. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Eintracht Frankfurt Remis Bayern Monachium 5.25 4.70 1.52 5.50 4.70 1.52 5.50 4.70 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 19:23 .

Eintracht – Bayern, typ kibiców

Eintracht – Bayern, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. Eintracht będzie musiał radzić sobie bez takich graczy jak: Sasa Kalajdzić, Mehdi Loune, Oscar Hojlund czy Kevin Trapp. Tymczasem w Bayernie nie będą mogli wystąpić: Hiroiki Ito, Josip Stanisic, Sacha Boey, Jamal Musiala, czy Michael Olise oraz Sven Olreich.

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Bayern Monachium Vincent Kompany Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 5 Aurèle Amenda 9 Igor Matanovic 18 Mahmoud Dahoud 20 Can Uzun 27 Mario Götze 29 Niels Nkounkou 33 Jens Grahl 34 Nnamdi Collins 36 Ansgar Knauff 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 16 João Palhinha 18 Daniel Peretz 27 Konrad Laimer 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel

Eintracht – Bayern, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie nie będzie dostępne w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie do obejrzenia tylko online. Transmisja ze spotkania Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium aktywna będzie na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

