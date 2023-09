IMAGO Na zdjęciu: Matheus Cunha

Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers, typy i przewidywania

Historia meczów bezpośrednich tych drużyn wskazuje na to, że triumfatorem niedzielnego meczu okaże się gospodarz. To prawdopodobne, ponieważ lepiej dotychczas wypada Crystal Palace, które ma szansę na drugie zwycięstwo. Wolverhampton wypada gorzej od najbliższego rywala pod względem jakości. Nasz typ: wygrana Crystal Palace.

Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers, ostatnie wyniki

Piłkarze Crystal Palace w tym sezonie Premier League zaliczyli każdy możliwy wynik. Orły pokonały Sheffield United. Remisem zakończył się ich mecz z Brentford. Londyńczycy musieli natomiast uznać wyższość Arsenalu.

Gorzej spisali się gracze Wolverhampton, którzy w bieżącej kampanii dwukrotnie schodzili już z boiska pokonani. Wilki okazały się gorsze od Manchesteru United i Brighton. Dopiero ostatnio pokonały na wyjeździe Everton.

Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers, historia

W poprzednim sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W Londynie padł wynik 2:1 na korzyść Crystal Palace. Wolverhampton zrewanżowało się rywalowi u siebie, gdy zwyciężyło 2:0.

Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Crystal Palace wynosi około 1.96, a typ na zwycięstwo Wolverhampton to mniej więcej 4.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers, przewidywane składy

Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Trenerzy Roy Hodgson Gary O’Neill Rezerwowi John-Kymani Gordon

5 James Tomkins

14 Jean-Philippe Mateta

17 Nathaniel Clyne

26 Chris Richards

29 Naouirou Ahamada

31 Remi Matthews

44 Jairo Riedewald

49 Jesurun Rak-Sakyi Matt Doherty 2

Boubacar Traoré 6

Sasa Kalajdzic 18

Jonny 19

Pablo Sarabia 21

Toti Gomes 24

Daniel Bentley 25

Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers, kto wygra?

Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania w niedzielę 3 września o 15:00.

