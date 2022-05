Crystal Palace – Watford: zapowiedź, typy, kursy (07.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Crystal Palace

Crystal Palace – Watford to jeden z zaplanowanych na sobotę meczów angielskiej Premier League. Goście nie mają już szans na utrzymanie w lidze. Gospodarze walczą z kolei o to, by zakończyć rozgrywki w pierwszej dziesiątce tabeli.

Crystal Palace – Watford, typy i przewidywania

Oglądanie meczów Watford było w ostatnich tygodniach drogą przez mękę. Można było odnieść wrażenie, że drużyna ta już kilka tygodni temu straciła wszelkie nadzieje na utrzymanie w angielskiej elicie. Szerszenie przegrywają mecz za meczem i trudno oczekiwać, że przełamią się na boisku Crystal Palace.

Dziennikarze na Wyspach i bukmacherzy uważają, że w sobotę na Selhurst Park będziemy świadkami kolejnego jednostronnego widowiska. Zgadzamy się z tą opinią. Raczej nic nas w tym meczu nie zaskoczy. Nasz typ: wygrana gospodarzy.

Crystal Palace – Watford, sytuacja kadrowa

Jedynym nieobecnym po stronie gospodarzy jest Nathan Ferguson. Jeśli chodzi o gości poza kadrą meczową będą Kwadwo Baah, Cucho Hernandez, Craig Cathcart, Danny Rose i Nicolas Nkoulou.

Crystal Palace – Watford, ostatnie wyniki

Piłkarze Crystal Palace przełamali się po serii trzech porażek ogrywając pod koniec kwietnia na wyjeździe Southampton 2:1. Londyńska ekipa ma w dalszym ciągu szansę zakończyć rozgrywki w pierwszej dziesiątce tabeli. Aktualnie traci do osiągnięcia tego celu dwa punkty.

Watford nie ma już szans na pozostanie w lidze, bo na cztery kolejki przed końcem traci do bezpiecznej lokaty 12 punktów. Nikt w Anglii nie wierzy w scenariusz zgodnie z którym ekipa Szerszeni wygrywa pozostałe mecze, a jej dwaj rywale (Everton i Leeds) wszystko bez wyjątku przegrali. Co godne odnotowania Watford przegrał pięć poprzednich spotkań z rzędu. Kilka dni temu uległ u siebie ekipie Burnley 1:2.

Crystal Palace – Watford, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Pierwszy mecz w Watford ułożył się udanie dla gości z Londynu, którzy wygrali tam 4:1. Świetnie spisał się tamtego popołudnia Wilfried Zaha, który wpisał się dwukrotnie na listę strzelców.

Crystal Palace – Watford, kursy bukmacherów

Crystal Palace – Watford, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita – Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne – Schlupp, Gallagher, McArthur – Mateta, Zaha, Olise

Watford: Foster – Femenia, Kabasele, Samir, Kamara – Kucka, Louza, Sissoko – Pedro, Sarr, Dennis

Crystal Palace – Watford, transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Watford odbędzie się w sobotę 7 maja o 16:00. Transmisję z tego starcia będzie można śledzić na Canal + Online.

