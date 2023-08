Crystal Palace – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2023)

Crystal Palace - Arsenal: typy i kursy na mecz drugiej kolejki Premier League. Podopieczni Mikela Artety w najbliższym derbowym meczu ligowym zmierzą się na wyjeździe z drużyną południowej części Londynu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Selhurst Park w poniedziałek (21 sierpnia) o godzinie 21:00.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Bukayo Saka

Crystal Palace Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 21:08 .

Crystal Palace – Arsenal, typy bukmacherskie

Crystal Palace w drugiej serii gier rozgrywek Premier League podejmie Arsenal. Obie drużyny podchodzą do tego starcia w dobrych nastrojach, bowiem udało im się dopisać trzy punktu po meczu pierwszej kolejki. Spotkania derbowe rządzą się swoimi prawami, stąd spodziewamy się bardzo zaciętego meczu. Naszym zdaniem po wygraną sięgną faworyci tego spotkania, czyli podopieczni Mikela Artety. Nasz typ: wygrana Arsenalu

Crystal Palace – Arsenal, ostatnie wyniki

Gospodarze poniedziałkowego pojedynku w pierwszej kolejce ligowej zwyciężyli na wyjeździe z Sheffield United 1:0. Natomiast w czterech ostatnich przedsezonowych meczach dwa zwycięstwa (2:0 z Watfordem oraz 2:1 z Olympique Lyon), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z kolumbijskim Millonarios 1:2 z Sevillą po rzutach karnych).

Arsenal w inauguracyjnym meczu rozgrywek Premier League pokonał na własnym obiekcie zespół Nottingham Forest 2:1. Przed startem sezonu sięgnęli również po trofeum Tarczy Wspólnoty, pokonując po serii jedenastek Manchester City. Ponadto w trzech wcześniejszych starciach sparingowych odnieśli dwa zwycięstwa (pokonali po rzutach karnych Monaco oraz 5:3 FC Barcelonę) i ponieśli jedną porażkę (0:2 z Manchesterem United).

Crystal Palace – Arsenal, historia

W poprzedniej kampanii dwukrotnie po zwycięstwo sięgnęła ekipa Arsenalu. Jesienią udało im się pokonać Crystal Palace na wyjeździe 2:0, natomiast wiosną okazale pokonali rywali 4:1. W trzech wcześniejszych spotkaniach obie drużyny raz sięgnęły po trzy punkty, a także padł jeden remis.

Crystal Palace – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu jest drużyna Arsenalu. Chociaż to za Crystal Palace będzie przemawiał atut własnego boiska oraz bardzo głośnego dopingu niosącego się po trybunach Selhurst Park. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Kanonierów” to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.59 – 1.61, podczas gdy na wygraną gospodarzy bukmacherzy płacą nawet 5.75. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Crystal Palace – Arsenal, kto wygra?

Crystal Palace – Arsenal, przewidywane składy

Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Roy Hodgson Mikel Arteta Rezerwowi John-Kymani Gordon

5 James Tomkins

17 Nathaniel Clyne

26 Chris Richards

29 Naouirou Ahamada

31 Remi Matthews

44 Jairo Riedewald Thomas Partey 5

Emile Smith-Rowe 10

Jakub Kiwior 15

Leandro Trossard 19

Jorginho 20

Fábio Vieira 21

Reiss Nelson 24

Karl Hein 31

Crystal Palace - Arsenal, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay.

