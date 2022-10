Cremonese – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

SSC Napoli jest aktualnie w rewelacyjnej dyspozycji. Azzurri do niedzielnej potyczki dziewiątej kolejki Serie A z ligowym outsiderem podejdzie w roli zdecydowanego faworyta. Cremonese nie wykluczone, że na swoim obiekcie przeżyje rzeź niewiniątek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadio Giovanni Zini Serie A Cremonese SSC Napoli 7.25 4.75 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 18:00 .

Cremonese – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli do niedzielnej potyczki, będąc w tej kampanii wciąż zespołem niepokonanym. Azzurri mogą pochwalić się również najlepszą ofensywą po rozegraniu ośmiu ligowych spotkań. Biorąc pod uwagę, że Cremonese nie potrafiło jak dotąd zaaklimatyzować się w Serie A, to nasza prognoza na niedzielną potyczkę jest taka, że spodziewamy się co najmniej trzech goli w starciu dla gości. Nasz typ: wygrana Napoli 3:0.

Cremonese – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do meczu bez osłabień. Gorzej wygląda sytuacja u lidera rozgrywek. Azzurri będą osłabieni brakiem Victora Osimhena oraz Piotra Zielińskiego.

Cremonese – SSC Napoli, ostatnie wyniki

W żadnym z ośmiu meczów w tym sezonie ekipa Massimiliano Alviniego nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. W spotkaniu ostatniej kolejki ligowej Cremonese tylko zremisowało z Lecce (1:1), a przed przerwą reprezentacyjna zostało rozbite przez Lazio (0:4).

Znacznie lepiej prezentuje się ekipa Luciano Spallettiego. Napoli kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W środku tygodnia Azzurri pewnie pokonali Ajax (6:1) w Lidze Mistrzów. Tymczasem w Serie A o sile neapolitańczyków przekonali się ostatnio zawodnicy Torino, którzy przegrali różnica dwóch goli (1:3).

Cremonese – SSC Napoli, historia

W oficjalnym spotkaniu ligowym obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od 1999 roku. Wówczas Napoli mierzyło się z Cremonese w Serie B, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Azzurrich. Z kolei w 2019 roku obie ekipy zagrały ze sobą w meczu kontrolnym, który zakończył się rezultatem 3:3.

Cremonese – SSC Napoli, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Cremonese Remis SSC Napoli 7.25 4.50 1.45 6.50 4.75 1.45 7.25 4.75 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 18:00 .

Cremonese – SSC Napoli, przewidywane składy

Cremonese: Radu – Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola, Ascacibar, Meite, Valeri, Pickel; Ciofani, Okereke.

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Cremonese – SSC Napoli, transmisja meczu

Niedzielna potyczka w Serie A będzie do obejrzenia w polskiej telewizji. Z meczu Cremonese – Napoli transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz z dostępem do programów Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 144 zł (płacąc tylko 240 zamiast 384 zł).

