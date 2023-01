Cremonese – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Cremonese – Juventus: typy i kursy na mecz Serie A. Ostatni mecz ligowy Juventus rozegrał 13 listopada. Liga włoska wraca wreszcie po przerwie spowodowanej mundialem w Katarze, a Stara Dama w najbliższej kolejce zmierzy się z mało wymagający rywalem. Cremonese zajmuje 18 miejsce w lidze i daleko mu do utrzymania.

Cremonese – Juventus, typy i przewidywania

Zarówno Cremonese, jak i Juventus w trakcie Mistrzostw Świata nie próżnowały i rozegrały po kilka sparingów, aby piłkarze, którzy nie brali udziału w turnieju, nie wypadli z rytmu meczowego. Beniaminek przed powrotem do ligowej rywalizacji ma się czym martwić. Zaledwie siedem punktów po 15. kolejkach i 18 miejsce w Serie A to wynik, który nie pozwala myśleć o utrzymaniu. Strata do bezpiecznej pozycji wynosi już sześć punktów, jednak większa od niej jest zwyczajnie dysproporcja sił względem pozostałych zespołów w lidze.

Juventus natomiast po kiepskim początku sezonu powoli piął się w górę tabeli ligowej i przed rozpoczęciem mundialu zawędrował aż na trzecią pozycję. Strata do lidera wynosi co prawda 10 punktów, jednak jeszcze niedawno sam awans do strefy pucharowej wyglądał na zadanie trudne do wykonania. Mimo problemów kadrowych Starą Damę stać było na zwycięstwa z Lazio Rzym, czy też Interem Mediolan. W tle migoczą problemy instytucjonalne i wymiana zarządu, ale na boisku piłkarze muszą robić swoje i tego też oczekują od nich kibiców w 16. kolejce Serie A. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Cremonese – Juventus, ostatnie wyniki

W sparingach Cremonese radziło sobie całkiem nieźle. Wygrali wysoko z niżej notowanymi Salsomaggiore i Desenzano, a także zremisować bezbramkowo z Torino. Udinese to jednak już za wysokie progi. Zebry wygrały 3:1.

Juventus rozegrał w trakcie mundialu w Katarze trzy sparingi i w żadnych z nich nie poniósł porażki. Stara Dama dość szczęśliwie wygrała 2:0 z Arsenalem, a także 1:0 z Rijeką. W ostatnim meczu towarzyskim padł remis 1:1 ze Standardem Liege 1:1.

Cremonese – Juventus, sytuacja kadrowa

Gospodarze środowego meczu do spotkania przystąpią osłabieni brakiem trzech kontuzjowanych zawodników. Na boisku nie pojawią się Acella, Chiriches i Radu. Więcej braków jest jednak po stronie gości.

Massimiliano Allegri wciąż musi radzić sobie bez wielu kontuzjowanych zawodników. Na mecz z Cremonese na pewno nie będzie mógł zabrać Bonucciego, Cuadrado, Kaio Jorge, Peetersa, Pogby i Vlahovicia. Od dłuższego czasu poza grą pozostają również Ake i De Sciglio i nic nie wskazuje, by miało się to jutro zmienić.

Cremonese – Juventus, historia

Dla obu drużyn będzie to pierwsze spotkanie bezpośrednie od 1996 roku. Wtedy to w Serie A padł remis 3:3. Od tamtej pory upłynęło aż 27 lat

Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie

Cremonese może liczyć na wsparcie kibiców, ale mimo to bukmacherzy wskazują Juventus jako wyraźnego faworyta tego spotkania. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi ok. 1.70, podczas gdy typ na wygraną gospodarzy to 5.20. Remis wyceniany jest na ok. 3.95. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Cremonese – Juventus, przewidywane składy

Cremonese: Carnesecchi – Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri – Pickel, Ascacibar, Meite – Buonaiuto, Okereke, Dessers

Juventus: Szczęsny – Bremer, Danilo, Alex Sandro – Locatelli, Rabiot, McKennie, Fagioli, Kostic – Milik, Kean

Cremonese – Juventus, transmisja

Środowe spotkanie Cremonese z Juventusem transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1. Początek tego starcia już 4 stycznia o godzinie 18:30.

