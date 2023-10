IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia Jagiellonia Białystok

Cracovia – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Wytypowanie triumfatora w niedzielnym meczu Cracovii z Jagiellonią nie jest łatwe. Krakowianie w domowych meczach zdobyli tylko pięć punktów. Jedno oczko mniej w delegacjach dołożyli białostoczanie. Stąd też całkiem realny scenariusz zakłada podział punktów między drużyną Jacka Zielińskiego i Adriana Siemieńca.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Cracovia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mathias Hebo Rasmussen Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Nieznany Uraz ścięgna Achillesa Nieznany Otar Kakabadze Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mathias Hebo Rasmussen Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Nieznany Uraz ścięgna Achillesa Nieznany Otar Kakabadze Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023

Jagiellonia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Michal Ozga Nieznany Nieznany Powrót: Połowa października 2023 Nieznany Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Michal Ozga Nieznany Nieznany Powrót: Połowa października 2023 Nieznany Połowa października 2023

Cracovia - Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Cracovia zadbała o emocje dla swoich kibiców. Pasy awansowały do kolejnej rundy Pucharu Polski po wyeliminowaniu Górnika Łęczna (4:3). Pokonały także ŁKS Łódź 2:0. To z kolei ulubiony wynik Jagiellonii, która w takim stosunku bramkowym poradziła sobie w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław i w Ekstraklasie z Legią Warszawa.

Cracovia - Jagiellonia Białystok, historia

W poprzednim sezonie konfrontacje tych klubów nie obfitowały w gole. Jagiellonia przegrała w Krakowie 0:1. Na Podlasiu Cracovia zremisowała 1:1.

Cracovia - Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 2.26 a typ na zwycięstwo Jagiellonii to mniej więcej 3.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Cracovia - Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 3 Andreas Skovgaard 9 Benjamin Källman 17 Mateusz Bochnak 20 Karol Knap 22 Arttu Hoskonen 30 Adam Wilk 36 Kacper Jodlowski 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec Dusan Stojinovic 3 Bojan Nastic 5 Jaroslaw Kubicki 14 Tomasz Kupisz 18 Pawel Olszewski 19 Aurelien Nguiamba 39 Slawomir Abramowicz 50 Mateusz Skrzypczak 72 Wojciech Laski 77 Kristoffer Normann Hansen 99 Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 3 Andreas Skovgaard 9 Benjamin Källman 17 Mateusz Bochnak 20 Karol Knap 22 Arttu Hoskonen 30 Adam Wilk 36 Kacper Jodlowski 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec Dusan Stojinovic 3 Bojan Nastic 5 Jaroslaw Kubicki 14 Tomasz Kupisz 18 Pawel Olszewski 19 Aurelien Nguiamba 39 Slawomir Abramowicz 50 Mateusz Skrzypczak 72 Wojciech Laski 77 Kristoffer Normann Hansen 99

Cracovia - Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Cracovii 30% Remis 0% Wygrana Jagiellonii 70% 30 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cracovii

Remis

Wygrana Jagiellonii

Cracovia - Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu już w najbliższą niedzielę, 8 października o godzinie 15:00.

