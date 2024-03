Chrobry - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Biała Gwiazda do wyjazdowego spotkania w Głogowie przystąpi poważnie osłabiona. Mimo tego jest faworytem do zdobycia trzech punktów.

Chrobry Głogów Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 17:33 .

Chrobry – Wisła, typy bukmacherskie

Wisła Kraków w środku tygodnia przyjęła duży cios. Podczas jednego z treningów kontuzji nabawił się Angel Rodado, który na murawie nie pojawi się tylko w sobotnim meczu, ale także w kolejnych. To niewątpliwie ogromne osłabienie dla wiślaków. Brak Hiszpana nie pozostanie bez wpływu na grę Białej Gwiazdy. Jak poradzi sobie z tym Wisła? Przekonamy się w sobotnie popołudnie. Goście pozostają faworytem do wygranej i jeżeli tylko zagrają na miarę swojego potencjału, powinni z Głogowa wywieźć komplet punktów. Stawiam właśnie na taki scenariusz i jednocześnie spodziewam się przynajmniej dwóch goli w meczu. Mój typ: wygrana Wisły i powyżej 1,5 bramki.

Trudnej przeprawy dla Wisły w sobotnim meczu spodziewa się również prowadzący na youtubowym kanale Goal.pl “Studio Reymonta” Marcin Ryszka. Jest także przekonany, że Biała Gwiazda do Krakowa wróci z kompletem punktów. W Głogowie stawia na wygraną wiślaków 2:1.

Chrobry – Wisła, ostatnie wyniki

Chrobry Głogów do sobotniego spotkania przystąpi w dobrych nastrojach, ponieważ przed przerwą reprezentacyjną wypracował sobie 7-punktową przewagę nad strefą spadkową. W trzech ostatnich ligowych spotkaniach podopieczni Piotra Plewni zapisali na swoje konto siedem punktów. Po wyjazdowym remisie 1:1 z Polonią Warszawa, Chrobry zanotowała dwa zwycięstwa z rzędu. Najpierw przed własną publicznością ograł 2:1 Stal Rzeszów, a następnie wywiózł komplet punktów z Tychów, gdzie pokonał miejscowy GKS 2:1.

Wisła Kraków może się pochwalić podobną zdobyczą punktową w trzech ostatnich kolejkach. Wiślacy rozegrali w tym czasie dwa wyjazdowe mecze – 2:1 z Odrą Opole i 1:1 z Arką Gdynia, a w ostatnim spotkaniu pokonali 2:0 u siebie Miedź Legnica. Warto również zaznaczyć, że w tym roku drużyna Alberta Rude nie wracała z żadnego wyjazdowego spotkania bez punktów.

Chrobry – Wisła, historia

Sobotnie spotkanie w Głogowie będzie czwartym pojedynkiem tych drużyn w ostatnich dwóch sezonach. W ubiegłym sezonie drużyny podzieliły się wygranymi. Chrobry u siebie wygrał 2:1, zdobywając bramkę na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry. Wiślacy w tym meczu grali jednak od 20. minuty w osłabieniu z powodu czerwonej kartki dla Luisa Fernandeza. Wisła zrewanżowała się w meczu u siebie, w którym nie dała szans Chrobremu, pewnie wygrywając 4:1.

W tym sezonie oba zespoły spotkały się ze sobą 16 września w Krakowie. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Chrobry – Wisła, kursy bukmacherskie

Wisła do większości spotkań na pierwszoligowych boiskach przystępuje w roli faworyta. Nie inaczej jest także w przypadku meczu w Głogowie. Potwierdzają to również bukmacherzy. Rozważając typ na wygraną Wisły kurs w STS wynosi 1.58. Oznacza to, że bukmacher daje Wiśle 63% szans na wygraną. Z kolei szanse Chrobrego na wygraną oceniane są na 19% (kurs 5.25). Przy okazji tego meczu warto również zwrócić uwagę na ofertę powitalną w STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL możesz skorzystać z zakłady bez ryzyka do 100 zł oraz odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Chrobry – Wisła, typ kibiców

Chrobry – Wisła, przewidywane składy

Wisła w tygodniu poprzedzającym mecz doznała ogromnego osłabienia. Klub poinformował o kontuzji barku Angela Rodado – najlepszego strzelca oraz jednego z liderów drużyny. Istnieje duże ryzyko, że hiszpański napastnik nie będzie mógł już w tym sezonie pomóc zespołowi w walce awans.

Brak Rodado to niejedyna absencja w zespole Wisły. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli pojawić się także między innymi Baena, Broda, Gogół, Junca czy Talar.

Chrobry: Węglarz – Kuzdra, Zarówny, Bougiadis, Lewkot, Hanc, Biel, Mucha, Mandrysz, Bartlewicz – Lebedyński

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski – Bregu, Duda, Carbo, Goku, Alfaro – Sobczak

Chrobry – Wisła, transmisja meczu

Mecz Chrobry – Wisła rozegrany zostanie 30 marca (sobota) o godzinie 17:30. Z meczu nie zabraknie transmisji w telewizji. Mecz będzie pokazywany na kanale Polsat Sport Extra.

