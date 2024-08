Chrobry Głogów – Stal Rzeszów: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. W środku tygodnia zostanie rozegrana 6. kolejka. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji Stadionie Chrobrego w Głogowie już w najbliższy wtorek, 20 sierpnia o godzinie 20:30

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tabiś

Chrobry Głogów Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2024 20:47 .

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów: typy i przewidywania

W 6. kolejce Betclic 1. Ligi będziemy świadkami meczu między Chrobrym Głogów a Stalą Rzeszów. Pomarańczowo-Czarni obecnie mają na swoim koncie 5 punktów, natomiast Żurawie mogą pochwalić się aż 12 oczkami, dzięki czemu znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Przekonamy się już we wtorek wieczorem. Pierwszy gwizdek sędziego Pawła Horożanieckiego wybrzmi o godzinie 20:30.

Przypomnijmy, że ostatni pojedynek tych zespołów w Głogowie zakończył się wygraną tamtejszego Chrobrego (2:1). Czy tego wieczoru ponownie będą triumfować Pomarańczowo-Czarni? Mój typ: zwycięstwo Chrobrego Głogów.

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Gabriela Estigarribii, a w drużynie gości niedostępni są Franciszek Polowiec oraz Arsen Grosu, którzy również mierzą się z urazami. Za nadmiar żółtych kartek nie pauzuje żaden z zawodników obu ekip.

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Pomarańczowo-Czarni w dwóch ostatnich kolejkach Betclic 1. Ligi zanotowali dwa remisy – 1:1 ze Stalą Stalowa Wola (wyjazd) i 0:0 z GKS-em Tychy (dom). Żurawie w tym czasie wygrali u siebie 4:0 z Wartą Poznań i pokonali na wyjeździe Kotwicę Kołobrzeg 3:1.

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, historia

Mecze między Chrobrym Głogów a Stalą Rzeszów z reguły są wyrównane. W całej historii byliśmy świadkami czterech takich spotkań – raz triumfowali Pomarańczowo-Czarni, raz ze zwycięstwa cieszyli się Biało-Niebiescy, a oprócz tego padły dwa remisy.

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są bardzo porównywalne. Typ na potencjalną wygraną Chrobrego Głogów wynosi 2.50, a ewentualne zwycięstwo Stali Rzeszów jest wyceniane na dokładnie tyle samo. Kurs na remis szacuje się w granicach 3.40. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Chrobry Głogów Remis Stal Rzeszów 2.50 3.40 2.50 2.50 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2024 20:47 .

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Chrobry: Wróblewski – Lewkot, Bougaidis, Szarek – Tabiś, Bonecki, Mucha, Kuzdra – Bartlewicz, Szwedzik – Lebedyński

Stal: Bąkowski – Warczak, Synoś, Kościelny, Simcak – Thill, Łysiak, Piotrowski – Łyczko, Prokić, Jesus Diaz

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, kto wygra?

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Ten mecz będzie dostępny tylko w internecie – na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Komentatorami pierwszoligowego spotkania będą Dominik Pasternak i Bartłomiej Kalinkowski.

Dodajmy, że mecze Betclic 1. Ligi możesz oglądać również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i co ważne, posiadać dowolne środki.

Początek rywalizacji na Stadionie Chrobrego w Głogowie już w najbliższy wtorek, 20 sierpnia o godzinie 20:30.

