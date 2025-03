Chorwacja – Francja: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Luka Modric

Chorwacja – Francja, typy bukmacherskie

Stawką czwartkowej rywalizacji w Lidze Narodów będzie awans do najlepszej czwórki tych rozgrywek. Reprezentacja Chorwacji będzie dysponowała atutem własnego boiska, co może być istotnym czynnikiem w kontekście wygrania rywalizacji z kadrą Francji, która z kolei typowana jest jako jeden z faworytów do końcowego triumfu.

W ostatnich latach Chorwaci systematycznie robią postępy w meczach z Francuzami. Są to zacięte konfrontacje, w których nie brakuje emocji. Poprzednią bezpośrednią potyczkę na swoją korzyść rozstrzygnęła Chorwacja. Teraz nie będzie ona faworytem, co moim zdaniem znajdzie odzwierciedlenie na boisku. Mój typ: wygrana reprezentacji Francji.

Oskar STS 2,12 Wygrana reprezentacji Francji przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chorwacja – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacji Chorwacji do znalezienia się w ćwierćfinale Ligi Narodów wystarczyły dwa zwycięstwa. Reprezentacja ta ograła Szkocję oraz Polskę. Pierwszą część zmagań zakończyła z bilansem ośmiu punktów i równym bilansem goli strzelonych oraz straconych. Finalnie Chorwacja w tabeli ustąpiła Portugalii, ale wyprzedziła Szkocję i Polskę.

Francja znalazła się w arcytrudnej grupie, a mimo tego okazała się najlepsza. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali cztery mecze. Zdarzył im się także jeden remis i porażka. Przeciwnikami Trójkolorowych byli reprezentanci: Włoch, Belgii oraz Izraela. Francja zdobyła 13 punktów i zajęła pierwsze miejsce.

Chorwacja – Francja, historia

W pamięci kibiców z pewnością wciąż tkwi finał mistrzostw świata z 2018 roku, kiedy to Francja pokonała Chorwację 4:2, dzięki czemu sięgnęła po złoty medal. Od tego czasu los skojarzył te kadry czterokrotnie. Bilans jest korzystny dla Trójkolorowych, którzy mają jednak coraz trudniej o pokonanie tego przeciwnika. Bilans czterech ostatnich spotkań to dwie wygrane Francuzów, jeden remis oraz jeden triumf Chorwacji. Każda z potyczek odbyła się w ramach Ligi Narodów.

Chorwacja – Francja, kursy bukmacherskie

Na obiekcie Stadion Poljud w Splicie za faworyta uchodzić będzie reprezentacja Francji, której zwycięstwo można postawić z kursem między 2.08, a 2.15. Będąca gospodarzem Chorwacja postara się o pokonanie faworyzowanego przeciwnika. Współczynnik na taki scenariusz waha się między 3.40, a 3.60. Potencjalny remis oznacza kurs między 3.25, a 3.45.

Chorwacja – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Francji Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Francji 0 Votes

Chorwacja – Francja, przewidywane składy

Chorwacja Zlatko Dalic Francja Didier Deschamps Chorwacja Zlatko Dalic 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 3 Marin Pongračić 7 Nikola Moro 13 Nikola Vlasic 15 Mario Pasalic 17 Franjo Ivanovic 18 Josip Juranovic 20 Petar Sucic 23 Ivica Ivušić 24 Toni Fruk 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Lucas Digne 4 Dayot Upamecano 7 Michael Olise 8 Manu Koné 12 Randal Kolo Muani 13 Lucas Chevalier 14 Adrien Rabiot 19 Matteo Guendouzi 21 Jonathan Clauss 23 Desire Doue

Chorwacja – Francja, transmisja

Spotkanie Chorwacja – Francja zobaczysz “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w Polsat Box Go. Początek ćwierćfinałowej rywalizacji Ligi Narodów już w czwartek, 20 marca, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.