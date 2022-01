Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool - Chelsea

Chelsea – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. W pierwszą niedzielę 2022 roku rozegrane zostanie jedno z kluczowych spotkań w walce o mistrzostwo Anglii w tym sezonie. W bezpośrednim pojedynku, o pozostanie w grze o tytuł powalczą na Stamford Bridge jedenastki The Blkues i The Reds. W naszej zapowiedzi znajdziecie nie tylko nasze przewidywania, ale także informacje o formie i sytuacji obu zespołów.

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Obie drużyny wybiegną na murawę Stamford Bridge pod dużą presją. Piłkarze zdają sobie bowiem sprawę, że ewentualna porażka może pozbawić ich marzeń o zdobyciu mistrzowskiego tytułu w tym sezonie. Tym samym zarówno Chelsea jak i Liverpoolowi będzie przyświecał jeden cel – zdobycie trzech punktów.

Historia ostatnich bezpośrednich pojedynków przemawia na korzyść Liverpoolu, ale w żadnym wypadku Chelsea nie można odbierać szans na zwycięstwo. My w tym przypadku nie pokusimy się o wskazanie zwycięzcy. Idziemy natomiast inną drogą, bowiem nie spodziewamy się w tym pojedynku festiwalu strzeleckiego. Obie drużyny będą raczej starały się uważnie bronić dostępu do własnej bramki i wyczekiwać na błąd rywali. Stawiamy na to, że obejrzymy w tym meczu maksymalnie dwa gole. Za takim rozwiązaniem przemawia również historia, bowiem w zaledwie 2 z 10 ich ostatnich ligowych pojedynków oglądaliśmy więcej niż dwie bramki. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

Sytuacja obu klubów w walce o mistrzostwo Anglii w sezonie 2021/22 nie jest łatwa. W sobotę jedenaste zwycięstwo z rzędu odniósł Manchester City, który dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w tabeli Premier League i pewnie zmierza po kolejny tytuł. Drużyna Josepa Guardioli ma obecnie 11 punktów przewagi nad drugą Chelsea (jedno spotkanie do rozegrania więcej) i 12 nad trzecim Liverpoolem (dwa punkty do rozegrania więcej). Na Stamford Bridge i Anfield Road zdają sobie sprawę, że strata punktów w niedzielnym meczu jeszcze mocniej skomplikuje ich sytuację i może oznaczać koniec marzeń.

Fani obu zespołów nie mogą być również zadowoleni z postawy swoich drużyn w ostatnich tygodniach. Chelsea wygrała tylko 2 z 6 ostatnich ligowych spotkań, a w czterech ostatnich zanotowała aż trzy remisy. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela 2021 rok zakończyła rozczarowującym remisem 1:1 z Brighton, a wcześniej traciła również punkty z Wolverhamptonem (0:0) i Evertonem (1:1). W międzyczasie udało jej się pokonać tylko Aston Villę (3:1).

Liverpool jeszcze niedawno mógł się pochwalić serią sześciu kolejnych wygranych meczów w Premier League, a ośmiu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ostatnio dostał jednak zadyszki, czego konsekwencją jest zdobycie tylko jednego punktu w dwóch ostatnich meczach, które rozegrali na wyjeździe. The Reds najpierw zremisowali 2:2 z Tottenhamem, a następnie musieli uznać wyższość Leicester City (0:1). W niedzielę czeka ich kolejna wyjazdowa potyczka.

Chelsea – Liverpool, historia

W ostatnich sezonach bezpośrednie pojedynki obu drużyn w Premier League częściej kończyły się wygranymi Liverpoolu. The Reds notowali nawet serię czterech kolejnych ligowych wygranych, ale została ona przerwana w ubiegłym roku. W 2021 roku obie drużyny miały okazję dwukrotnie rywalizować ze sobą na Anfield Road. Pierwsze spotkanie zakończyło się skromną wygraną 1:0 gości z Londynu, natomiast drugie remisem 1:1 i podziałem punktów.

Stamford Bridge jest również obiektem, na którym piłkarzom Liverpoolu idzie całkiem dobrze. Wystarczy napisać, że Chelsea wygrała zaledwie 1 z 7 ostatnich ligowych meczów z The Reds przed własną publicznością. Ostatni mecz w Londynie miał miejsce we wrześniu 2020 roku i zakończył się wygraną 2:0 Liverpoolu.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherów

Niedzielne spotkanie na Stamford Bridge wydaje się nie mieć faworyta. Podobnego zdania są bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na kursy oferowane przez nich na ten mecz. Zwycięstwo Chelsea najwyżej wyceniane jest aktualnie w ofercie STS. Przy okazji niedzielnego hitu można również skorzystać z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który ramach oferty powitalnej oferuje największy polski bukmacher. Aby go uzyskać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Niedzielnego hitu na Stamford Bridge nie zabraknie oczywiście w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 17:30 będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Za pośrednictwem internetu spotkanie obejrzymy na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin