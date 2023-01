Chateauroux – PSG: typy, kursy, zapowiedź (06.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Marquinhos

Chateauroux – PSG: typy i kursy na mecz 1/32 finału pucharu Francji. Przykład drużyn z La Liga pokazał, że nie należy lekceważyć niżej notowanych drużyn na początkowych etapach rozgrywek pucharowych. Świadomy tego na pewno jest trener Christophe Galtier, który w piątkowym meczu przeciwko Chateauroux zapewne da odpocząć kilku zawodnikom.

Chateauroux – PSG, typy i przewidywania

Mistrz Francji zmagania w pucharze rozpocznie od starcia z III-ligowym Chateauroux. Rywal nie najlepiej radzi sobie w tym sezonie w krajowych rozgrywkach, o czym najlepiej świadczy dopiero 14 miejsce w tabeli. Spodziewamy się, że w barwach PSG w pierwszym składzie wybiegnie wielu zawodników rezerwowych, którzy dostaną szansę pokazania się trenerowi. Paryżanie w poprzedniej kolejce ulegli wyraźnie 1:3 RC Lens, dlatego mogą chcieć sobie w piątek powetować tę porażkę. Christophe Galtier na pewno oczekuje dużo lepszej gry ze strony obrońców. Ci popełnili mnóstwo błędów w meczu z wiceliderem Ligue 1. Na takowe nie ma miejsca nawet w rywalizacji z zespołem z III ligi francuskiej. Nasz typ: Wygrana PSG i Powyżej 3.5 gola.

Chateauroux – PSG, ostatnie wyniki

Gospodarz piątkowego spotkania nie może pochwalić się w ostatnim czasie zbyt dobrymi wynikami. Chateauroux nie wygrało żadnego z ostatnich czterech meczów, a do tego straciło w nich aż dziewięć bramek. Problemy w defensywie gospodarzy na pewno wykorzysta tak silna ofensywnie drużyna, jak PSG.

Mistrz Francji do rywalizacji w lidze wrócił w nie najlepszej formie, co uwidoczniło spotkanie przeciwko Lens. Kilka dni wcześniej PSG nie bez problemów wygrało 2:1 ze Strasbourgiem. Zarówno ofensywa, jak i defensywa nie wyglądały w tych spotkaniach najlepiej.

Chateauroux – PSG, sytuacja kadrowa

Do treningów z drużyną wrócił już Lionel Messi, jednak wątpliwe, czy wystąpi on w podstawowym składzie w meczu pucharowym. Zabraknie prawdopodobnie również kontuzjowanych Kimpembe, Nuno Mendesa, Pembele i Renato Sanchesa. Do składu wraca za to Neymar, który pauzował w ostatnim meczu ligowym z powodu czerwonej kartki.

Chateauroux – PSG, historia

Ostatni raz oba zespoły miały okazję rywalizować w 2004 roku, również w ramach pucharu Francji. Co ciekawe ekipa Chateauroux dotarła wówczas aż do finału, który paryżanie wygrali 1:0. Tylko raz gospodarzowi piątkowego meczu udało się wygrać z drużyną z Parc des Princes. Miało to miejsce w 1998 roku.

Chateauroux – PSG, kursy bukmacherskie

Chateauroux – PSG, przewidywane składy

Chateauroux: Delecroix – Fouda, Sangante, Ouaneh, Mbengue – Basque, Sunu, N’Goma, Grange – Roux, Ndur

PSG: Navas – Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat – Zaire-Emery, Soler, Vitinha – Sarabia, Ekitike, Neymar

Chateauroux – PSG, transmisja

Spotkanie 1/32 finału pucharu Francji między Chateauroux i Paris-Saint Germain niestety nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Obejrzycie je jedynie w Internecie na stronach polskich bukmacherów, takich jak Fortuna, Betclic, STS i Superbet.

