Burnley – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2022)

Burnley – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Czerwone Diabły we wtorkowy wieczór będą starały się zrobić kolejny krok w kierunku zakończenia sezonu w pierwszej czwórce ligowej tabeli. Do meczu przystąpią w roli zdecydowanego faworyta.

Burnley – Manchester United, typy i przewidywania

Wtorkowe spotkanie ma jednego faworyta i jest nim oczywiście Manchester United. Czerwone Diabły, aby myśleć o grze w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, nie mogą sobie pozwolić na potknięcia w takich pojedynkach. Choć Burnley dysponuje solidną defensywą, to siła ofensywna gości powinna sobie z nią poradzić. Nie mamy w tym przypadku wątpliwości i po prostu stawiamy na czystą “dwójkę”. Nasz typ: wygrana Man Utd

Burnley – Manchester United, ostatnie wyniki

Burnley wyrasta obecnie na głównego faworyta do pożegnania się z Premier League. Z jednym zwycięstwem na koncie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, choć jego strata do bezpiecznego miejsca wynosi tylko trzy punkty. Choć defensywa drużyny funkcjonuje całkiem dobrze (tylko 27 straconych bramek), to Burnley ma ogromne problemy w ofensywie (tylko 16 zdobytych bramek). W ostatnich dwóch meczach drużyna zachowała czyste konto, ale sama również nie potrafiła zaskoczyć defensywy rywali. W efekcie bezbramkowo zremisowała z Arsenalem i Watfordem.

Manchester United we wtorek wróci na ligowe boiska po przerwie trwającej od 22 stycznia. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach Czerwone Diabły zdobyłī komplet sześciu punktów – 3:1 z Brentfordem i 1:0 z West Hamem United, co pozwoliło im awansować na czwarte miejsce w tabeli. Teraz będą chcieli pójść za ciosem.

We wtorek drużyna Ralfa Rangnicka będzie także walczyła o rehabilitację za ostatnią klęskę w Pucharze Anglii. Manchester United pożegnał się z rozgrywkami przegrywając po rzutach karnych z grającym w Championship Middlesbrough.

Burnley – Manchester United, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się wygraną 3:1 Manchesteru United. Czerwone Diabły zwyciężyły również w obu meczach w poprzednim sezonie (1:0 na wyjeździe i 3:1 u siebie). Burnley ostatni raz przeciwko swojemu najbliższemu rywalowi zapunktowało w styczniu 2020 roku, kiedy niespodziewanie wygrało 2:0 na Old Trafford.

Pięć ostatnich ligowych pojedynków na Turf Moor zakończyło się wygranymi Manchesteru United. Co więcej Burnley nie zdobyło ani jednego gola w sześciu ostatnich meczach z tym rywalem przed własną publicznością.

Burnley – Manchester United, kursy bukmacherskie

Manchester United jest faworytem bukmacherów, którzy jednak wcale nie wykluczają w tym meczu możliwości sprawienia niespodzianki przez gospodarzy. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów kształtują się w okolicy 1.60. Jeżeli spodziewacie się innego rozstrzygnięcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który oferuje STS. Aby go uzyskać wystarczy zarejestrować konto podając STS kod promocyjnego GOAL.

Burnley – Manchester United, przewidywane składy

W zespole gospodarzy ze względów zdrowotnych nie zobaczymy Johanna Berga Gudmundssona i Mateja Vydry, a pod znakiem zapytania stoją występy Ashley’a Barnesa i Charlie’go Taylora. Do dyspozycji menedżera Seana Dyche’a będzie natomiast Josh Brownhill, który ostatnio pauzował za kartki.

Z kolei w ekipie Manchesteru United na pewno zabraknie Erica Bailly’ego i Masona Greenwooda, ale gotowi do gry powinni być Jadon Sancho i Bruno Fernandes. Niepewny pozostaje występ Victora Lindelofa.

Burnley: Pope – Roberts, Tarkowski, Mee, Taylor – McNeil, Westwood, Brownhill, Cornet – Rodriguez, Weghorst

Man Utd: De Gea – Dalot, Varane, Maguire, Shaw – McTominay, Pogba – Rashford, Fernandes, Elanga – Ronaldo

Burnley – Manchester United, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, obejrzymy na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

