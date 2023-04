PressFocus Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Brighton – Wolverhampton, typy bukmacherskie

Drużyny podchodzą do tego starcia w innych nastrojach. Piłkarze Brighton dość niespodziewanie w ostatnim spotkaniu ulegli na wyjeździe Nottingham Forest (1:3). Natomiast Wolverhampton pokonali na własnym obiekcie Crystal Palace (2:0). Jednak miejsce w ligowej tabeli więcej uśmiechu daje gospodarzom tego pojedynku, bowiem wciąż są w grze o europejskie puchary, a “Wilki” walczą tylko o to, aby na koniec rozgrywek znaleźć się w górnej połówce ligi. My spodziewamy się zaciętego pojedynku. Jednak stawiamy na to, że zwycięży drużyna powodzona przez Roberto De Zerbiego. Nasz typ: zwycięstwo Brighton

Brighton – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Zawodnicy Brighton & Hove Albion, czyli gospodarze sobotniego pojedynku, mieli w ostatnich tygodniach niezłą serię, choć przydarzyły im się dwie wpadki – z Tottenhamem (1:2) i Nottingham Forest (1:3). Natomiast potrafili zwyciężać z takimi zespołami jak: Chelsea (2:1), Bournemouth (2:0), Crystal Palace (1:0), czy West Hamem (4:0). W tym czasie nie obyło się również bez remisu, bowiem niespodziewanie zgubili punkty z Leeds United (2:2), a nawet z Brentford (3:3). Podopieczni Roberto De Zerbiego w tym sezonie wykonują kawał dobrej roboty i słusznie znajdują się obecnie na 8. lokacie w ligowej tabeli.

Wolverhampton Wanderers obecnie okupuje 13. lokatę w Premier League. W ostatnich pięciu meczach wygrali trzykrotnie, pokonując Crystal Palace (2:0), Brentford (2:0) oraz Chelsea (1:0). Zremisowali z Nottingham Forest (1:1), a także przegrali z Leicester (1:2). Zwyżka formy spowodowała, że pną się w ligowej tabeli, choć przed nimi jeszcze trudna droga, aby znaleźć się w górnej części ligi.

Brighton – Wolverhampton, historia

Obie drużyny w rozgrywkach Premier League rozegrały do tej pory ze sobą 15 spotkań. Bilans zdecydowanie przemawia za Wolves, którzy wygrali aż 9 takich starć. Natomiast Brighton tylko dwukrotnie zapisali trzy punkty na swoim koncie w rywalizacji z gośćmi sobotniego pojedynku. W tym sezonie to jednak piłkarze Roberto De Zerbiego zwyciężyli (3:2) po bardzo zaciętym pojedynku. Bramki w tym spotkaniu dla “Mew” zdobywali Adam Lallana, Kaoru Mitoma oraz Pascal Gross. Dla Wolverhampton na listę strzelców wpisali się Ruben Neves i Goncalo Guedes.

Brighton – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Brighton & Hove Albion i to za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo popularnych "Mew" to kursy na to zdarzenie oscylują w okolicach 1.50 podczas gdy na zwycięstwo Wolverhampton sięgają w okolicach 6.20 – 6.50.

Brighton – Wolverhampton, przewidywane składy

W drużynie dowodzonej przez Roberto De Zerbiego zabraknie w sobotę Adama Lallany, Tariqa Lampteya oraz Jeremy’ego Sarmiento. Do tego pod znakiem zapytania stoi występ Evana Fergusona, utalentowanego napastnika, który nie tak dawno przedłużył kontrakt z Brighton.

Natomiast w zespole Wolverhampton na boisku nie zobaczymy Sasy Kalajdzicia, a także Chiquinho.

Brighton – Wovlerhampton, transmisja meczu

Mecz Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers rozegrany zostanie w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie Viaplay.

