PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Brighton Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 grudnia 2023 14:41 .

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 19. kolejki Premier League jest rywalizacja na Amex Stadium, gdzie tamtejsze Brighton & Hove Albion podejmie Tottenham Hotspur. Ekipa Jakuba Modera postara się sprawić niespodziankę i być może reprezentant Polski tym razem otrzyma więcej minut od Roberto De Zerbiego. Na papierze nieznacznymi faworytami są jednak Koguty.

Zespół Spurs dużo lepiej wygląda w bezpośrednich pojedynkach, a także jest w lepszej dyspozycji od drużyny The Seagulls. Mój typ: wygrana Tottenhamu Hotspur.

Betclic 2.50 Zwycięstwo Tottenhamu Hotspur Przejdź do Betclic

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Brighton Zawodnik Powrót Julio Enciso Kontuzja kolana Połowa stycznia 2024 Solly March Kontuzja kolana Kilka dni Pervis Estupiñán Naderwanie mięśnia Koniec stycznia 2024 Adam Webster Nieznany Kilka dni Tariq Lamptey Nieznany Nieznany Ansu Fati Nieznany Nieznany Joel Veltman Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Kaoru Mitoma Uraz kostki Niepewny Brighton Zawodnik Powrót Julio Enciso Kontuzja kolana Połowa stycznia 2024 Solly March Kontuzja kolana Kilka dni Pervis Estupiñán Naderwanie mięśnia Koniec stycznia 2024 Adam Webster Nieznany Kilka dni Tariq Lamptey Nieznany Nieznany Ansu Fati Nieznany Nieznany Joel Veltman Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Kaoru Mitoma Uraz kostki Niepewny

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Kilka dni Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Richarlison Kontuzja pleców Niepewny Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Kilka dni Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Richarlison Kontuzja pleców Niepewny Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Podopieczni Roberto De Zerbiego w ostatniej kolejce Premier League zremisowali 1:1 z Crystal Palace, a wcześniej przegrali 0:2 z Arsenalem. Drużyna prowadzona przez Ange Postecoglou wróciła natomiast na zwycięską ścieżką pokonując Everton (2:1) oraz Nottingham Forest (2:0).

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, historia

W bezpośredniej rywalizacji lepszym bilansem ostatnio pochwalić się mogą Koguty. Tottenham Hotspur wygrał bowiem aż cztery z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Brighton & Hove Albion. Mewy w tym czasie triumfowały raz, tym samym nie padł żaden remis.

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem czwartkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Brighton & Hove Albion wynosi mniej więcej 2.60, a typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to około 2.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod Betclic: GOALPL.

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 8 Mahmoud Dahoud 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 18 Danny Welbeck 22 Kaoru Mitoma 28 Evan Ferguson 52 Leigh Kavanagh 4 Oliver Skipp 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 18 Giovani Lo Celso 20 Fraser Forster 35 Ashley Phillips 36 Alejo Veliz 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 8 Mahmoud Dahoud 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 18 Danny Welbeck 22 Kaoru Mitoma 28 Evan Ferguson 52 Leigh Kavanagh 4 Oliver Skipp 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 18 Giovani Lo Celso 20 Fraser Forster 35 Ashley Phillips 36 Alejo Veliz 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Brighton 0% remisem 0% zwycięstwem Tottenhamu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Brighton

remisem

zwycięstwem Tottenhamu

Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Amex Stadium już w najbliższy czwartek, 28 grudnia o godzinie 20:30.

Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem GOALPL Międzynarodowa marka Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.