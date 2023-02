PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Brighton & Hove Albion – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 24. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Brighton oraz Fulham. Obie ekipy przed tą serią gier są sąsiadami w tabeli. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia – The Seagulls czy The Whites? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek meczu na Amex Stadium w najbliższą sobotę 18 lutego o godzinie 16:00.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Fulham 1.70 4.10 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 16:02 .

Brighton & Hove Albion – Fulham, typy i przewidywania

Brighton i Fulham przed 24. kolejką angielskiej ekstraklasy sąsiadują ze sobą w tabeli. The Seagulls zajmują szóste miejsce, a The Whites są na siódmej lokacie. Wszystko wskazuje na to, że w sobotnie popołudnie na Amex Stadium będziemy świadkami wyrównanego spotkania. Liczymy na wspaniałe widowisko i walkę do ostatniej minuty.

W trzech z pięciu poprzednich meczów pomiędzy Brighton a Fulham w Premier League padł remis. Nasz typ: remis.

Brighton & Hove Albion – Fulham, sytuacja kadrowa

Po stronie Mew niestety wciąż zdolny do gry nie jest Jakub Moder, który zerwał więzadła krzyżowe. Polak cały czas się rehabilituje i powinien niedługo wrócić na boisko. Roberto De Zerbi nie będzie mógł również skorzystać z Adama Lallany, Leviego Colwilla oraz Danny’ego Welbecka.

Brighton – absencje:

W obozie Fulham zapewne zabraknie tylko dwóch zawodników – Neeskensa Kebano i Toma Cairneya.

Fulham – absencje:

Brighton & Hove Albion – Fulham, ostatnie wyniki

Obie ekipy są w dobrej formie – Brighton w dwóch poprzednich spotkaniach na boiskach angielskiej ekstraklasy zremisowało z Crystal Palace (1:1) i pokonało Bournemouth (1:0), a Fulham w tym samym czasie zanotowało dokładnie taki sam bilans – zwycięstwo nad Nottingham Forest (2:0) oraz podział punktów z Chelsea (0:0).

Brighton & Hove Albion – Fulham, historia

W trzech z pięciu poprzednich meczów pomiędzy Brighton a Fulham w Premier League padł remis. Dwukrotnie triumfowała drużyna z Londynu, a Mewy ani razu nie mogły cieszyć się ze zwycięstwa.

Brighton & Hove Albion – Fulham, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze. Kurs na Brighton wynosi mniej więcej 1.70, remis jest wyceniany na 4.00, a kurs na gości to około 5.00. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Brighton & Hove Albion – Fulham, przewidywane składy

Brighton: Sanchez; Lamptey, Webster, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Gross, Mitoma; Ferguson

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrović

Brighton & Hove Albion – Fulham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Brighton 0% remisem 0% zwycięstwem Fulham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Brighton

remisem

zwycięstwem Fulham

Brighton & Hove Albion – Fulham, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Brighton a Fulham transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Amex Stadium w sobotę 18 lutego o godzinie 16:00.

