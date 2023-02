Brentford – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Brentford – Southampton to jeden z kilku sobotnich meczów 22. kolejki Premier League. Niewykluczone, że okazję do gry w tym starciu otrzyma Jan Bednarek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Brentford – Southampton, typy na mecz i przewidywania

Gospodarze przystąpią do sobotniej batalii, będąc jedną z niewielu ekip w lidze angielskiej, mogącą pochwalić się niezłą passą meczów bez porażki. Brentford po raz ostatni z placu gry na tarczy schodził w październiku minionego roku, gdy uległ Aston Villi (0:4). Święci natomiast w czterech ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, ponieśli trzy porażki. Nie spodziewamy się zatem wiktorii Southampton w sobotnim spotkaniu, ale liczymy na kilka goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Brentford – Southampton, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Frank Onyeka i Pontus Jansson. U gości nie będą mogli natomiast zagrać: Tino Livramento, Juan Larios, czy Kyle Walketr-Peters.

Brentford – Southampton, ostatnie wyniki

Zespół Thomasa Franka ma za sobą remis z Leeds United (0:0). Ogónie w dwóch ostatnich spotkaniach Brentford jest niepokonane. W roli gospodarza nie przegrał od sześciu meczów.

Święci są z kolei drużyną, która ma za sobą przegrane starcie z Newcastle United (1:2). W ostatnim wyjazdowym meczu ligowym Southampton wygrało natomiast z Evertonem (2:1), przełamując serię trzech z rzędu porażek.

Brentford – Southampton, historia

Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w maju minionego roku. Brentford wygrał wówczas 3:0. W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami dwa razy górą byli londyńczycy, tyle samo zwycięstw zaliczyli Święci i jedna potyczka zakończyła się remisem.

Brentford – Southampton, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Brentford – Southampton, przewidywane składy

Brentford: Raya – Ajer, Pinnock, Mee, Hickey, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry, Mbeumo, Toney

Southampton: Bazunu – Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu, Bree, Alcaraz, Diallo, Perraud, Ward-Prowse, Mara, Adams.

Brentford – Southampton, transmisja meczu

Mecz Brentford – Southampton będzie można zobaczyć tylko online. Transmisja ze spotkania przeprowadzona zostanie na platformie Viaplay. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 16:00, a skomentują ją Wojciech Piela i Michał Borkowski.

