Brentford – Man Utd to jeden z trzech wtorkowych meczów 17. kolejki Premier League. Ekipa z Old Trafford przystąpi do tej batalii w roli zdecydowanego faworyta. Aczkolwiek zawodnicy dziesiątej aktualnie ekipy z tabeli ligi angielskiej nie zamierzają rzucać białego ręcznika. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.



Man Utd

Brentford – Man Utd, typy na mecz i przewidywania

Manchester United ostatnio został dotknięty pozytywnymi wynikami na COVID-19. Tym samym trudno może być tej ekipie sięgnąć po pełną pulę we wtorkowym boju. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że zespół z Old Trafford ma w swoich szeregach kilka indywidualności, które są w stanie wziąć ciężar gry na swoje barki. Naszym zdaniem jednak każda z ekip zdobędzie bramkę. Aczkolwiek nie będziemy wskazywać, kto wygra to starcie, bo wbrew pozorom w tym boju każdy scenariusz jest możliwy. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Brenford – Man Utd, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. Kristoffer Ajer, Mathias Jorgensen, Josh Dasilva, czy Ethan Pinnock to zawodnicy, którzy nie będą mogli zagrać w szeregach gospodarzy. W drużynie z Old Trafford na pewno zabraknie natomiast takich piłkarzy jak Paul Pogba, czy Edinson Cavani. Ponadto wyłączeni z gry są: Anthony Martial, Victor Lindelof, Juan Mata, czy Nemanja Matić oraz Raphael Varane.

Brentford – Man Utd, ostatnie wyniki

Brentford w pięciu ostatnich meczach przegrał tylko raz. W trakcie minionego weekendu drużyna Thomasa Franka wygrała z Watfordem (2:1). Wcześniej Brentford podzielił się natomiast punktami z Leeds United (2:2).

Man Utd ma natomiast za sobą wygraną z Norwich City (1:0). Znamienne jest jednak to, że bohaterem tego starcia został David De Gea, a nawet Przemysław Płacheta robił z Harry’ego Maguire’a wiatrak. Czerwone Diabły w każdym razie już od sześciu meczów są bez porażki.

Brentford – Man Utd, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w lipcu tego roku. W meczu kontrolnym Man Utd zremisował z Brentfordem (2:2).

Brentford – Man Utd, kursy

Brentford – Man Utd, przewidywane składy

Brentford: Fernandez – Goode, Jansson, Janelt, Rasmussen, Jensen, Norgaard, Baptiste, Henry, Mbuemo, Canos

Man Utd: De Gea – Dalot, Bailly, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Fernandes, Sancho; Ronaldo, Greenwood.

Brentford – Man Utd, transmisja meczu

Mecz Brentford – Man Utd będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenie Canal+ Sport 2. Potyczka zacznie się we wtorek o godzinie 20:30.

