Brentford – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2023)

Brentford - Aston Villa: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Premier League. Popularne "Pszczoły" w nadchodzącym spotkaniu ugoszczą na własnym obiekcie zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 15:00.

Brentford – Aston Villa, typy bukmacherskie

Aston Villa w 17. kolejce przyjedzie na Community Stadium, gdzie zmierzy się z Brentfordem. Będzie to starcie drużyn, które zajmują odpowiednio 3. i 11. lokatę w rozgrywkach Premier League. Ja w niedzielę spodziewam się bardzo ciekawego spotkania, w którym ostatecznie po triumf sięgną podopieczni Unaia Emery’ego. Mój typ: wygrana Aston Villi

Brentford – Aston Villa, ostatnie wyniki

Brentford ostatnio znajduje się w kiepskiej formie. Ostatnie pięć spotkań w wykonaniu “Pszczół” zakończyło się jedną wygraną (3:1 z Luton Town) i aż czterema porażkami (0:3 z Liverpoolem, 0:1 z Arsenalem, 1:2 z Brighton oraz 0:1 z Sheffield United).

Aston Villa natomiast w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Podopieczni Unaia Emery’ego w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść trzy zwycięstwa (2:1 z Legią Warszawa w Lidze Konferencji, 1:0 z Manchesterem City i 1:0 z Arsenalem), a także zaliczyli dwa remisy (2:2 z Bournemouth i 1:1 ze Zrnijskim w Lidze Konferencji).

Brentford – Aston Villa, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny spotkały się ze sobą dwukrotnie. W rundzie jesiennej zwycięstwo powędrowało do rąk Aston Villi (4:0), natomiast wiosną padł remis (1:1).

Brentford – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Aston Villa. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Unaia Emery'ego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.12 – 2.15, podczas gdy na zwycięstwo Brentfordu sięgają nawet 3.25.

Brenftord – Aston Villa, kto wygra?

Brentford – Aston Villa, przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 4 Charlie Goode 13 Zanka 21 Thomas Strakosha 24 Mikkel Damsgaard 25 Myles Peart-Harris 26 Shandon Baptiste 30 Mads Roerslev Rasmussen 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 2 Matty Cash 17 Clement Lenglet 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 4 Charlie Goode 13 Zanka 21 Thomas Strakosha 24 Mikkel Damsgaard 25 Myles Peart-Harris 26 Shandon Baptiste 30 Mads Roerslev Rasmussen 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 2 Matty Cash 17 Clement Lenglet 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 47 Tim Iroegbunam

Brentford – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie Brentfordu z Aston Villą będzie transmitowane na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Community Stadium już w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 15:00.

