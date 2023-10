Bournemouth – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2023)

IMAGO/Graham Hunt Na zdjęciu: Alex Scott

Bournemouth – Burnley, typy i przewidywania

Przed nami mecz drużyn z podobnym potencjałem i niemal identycznym dorobkiem punktowym. Dla obu drużyn będzie to arcyważne spotkanie. Wygrana pozwoli nieco oddalić się od strefy spadkowej. Najpierw trzeba jednak wygrać. Nie mam przekonania, że Bournemouth zdoła wreszcie przerwać serię bez wygranej. Z kolei Burnley ma już na swoim koncie jeden triumf i to w dodatku odniesiony na wyjeździe. Stąd też większą szansę na sukces ma beniaminek. Mój typ: wygrana Burnley.

Bournemouth – Burnley, ostatnie wyniki

Sezon 2023/2024 jest katastrofalny dla graczy Bournemouth, którzy nie wygrali żadnego meczu. Na koncie Wisienek pozostają jedynie trzy punkty będące efektem trzech remisów. Nieznacznie lepiej jest po stronie Burnley. Beniaminek znalazł sposób jedynie na Luton Town. Vincent Kompany i spółka mają na swoim koncie cztery oczka.

Bournemouth – Burnley, historia

Dwie ostatnie konfrontacje tych klubów przypadły na Puchar Anglii. W minionej edycji po triumfie 4:2 do kolejnej rundy awansowało Burnley. Trzy lata temu wygrana 2:0 dała promocję Bournemouth.

Bournemouth – Burnley, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem sobotniego spotkania. Kurs na wygraną Bournemouth wynosi bowiem mniej więcej 2.12, a typ na zwycięstwo Burnley to około 3.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Bournemouth – Burnley, przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 10 Ryan Christie 11 Dango Ouattara 15 Adam Smith 17 Luis Sinisterra 19 Justin Kluivert 21 Kieffer Moore 22 Hamed Junior Traorè 24 Antoine Semenyo 25 Marcos Senesi Jack Cork 4 Jay Rodriguez 9 Nathan Redmond 15 Anass Zaroury 19 Aaron Ramsey 21 Mike Trésor Ndayishimiye 31 Jacob Bruun Larsen 34 Wilson Odobert 47 Arijanet Muric 49 Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 10 Ryan Christie 11 Dango Ouattara 15 Adam Smith 17 Luis Sinisterra 19 Justin Kluivert 21 Kieffer Moore 22 Hamed Junior Traorè 24 Antoine Semenyo 25 Marcos Senesi Jack Cork 4 Jay Rodriguez 9 Nathan Redmond 15 Anass Zaroury 19 Aaron Ramsey 21 Mike Trésor Ndayishimiye 31 Jacob Bruun Larsen 34 Wilson Odobert 47 Arijanet Muric 49

Bournemouth – Burnley, kto wygra?

Bournemouth – Burnley, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 28 października o godzinie 16:00.

