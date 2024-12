Barcelona chce obrońcę Benfiki. Kluczowe rozmowy niebawem

Associated Press / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Alvaro Fernandez łączony z Barceloną, rozmowy odbędą się w przy okazji meczu

FC Barcelona szuka na rynku transferowym okazji do wzmocnienia pierwszego zespołu. W ostatnich dniach media rozpisywały się o potencjalnym transferze utalentowanego obrońcy. Z przeprowadzką do Katalonii łączony był Alvaro Fernandez.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Fernandez jest aktualnie zawodnikiem Benfiki, gdzie zbiera wyśmienite recenzje. Do klubu z Lizbony został wypożyczony zimą tego roku, a latem Orły zdecydowały się go wykupić z Manchesteru United za 6 milionów euro. Do tej pory uzbierał 37 spotkań, w których zdobył 3 gole i zanotował tyle samo asyst. Duży postęp Hiszpana został zauważony przez topowe zespoły w Europie, które myślą o nim w kontekście zimowego transferu.

Jedną z tych ekip jest właśnie Barcelona. Z informacji Gabriela Sansa wynika, że przy okazji najbliższego spotkania z Benfiką zarząd Dumy Katalonii będzie rozmawiał z Portugalczykami ws. potencjalnego transferu Alvaro Fernandeza. Starcie Barcelona – Benfica odbędzie się we wtorek (21 stycznia).

Alvaro Fernandez, zanim trafił do Benfiki, bronił barw takich klubów jak Manchester United, Granada czy Preston North End. Jeśli ostatecznie obrońca przeniesie się do Barcelony, to o miejsce w składzie będzie walczyć z Alejandro Balde i Gerardem Martinem.

Na chwilę obecną Barcelona zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. W niedzielę (15 grudnia) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Leganes.