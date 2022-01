Bologna FC – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna FC – SSC Napoli to mecz 22. kolejki Serie A. Faworytami bukmacherów są goście. Gospodarze chcą jednak sprawić niespodziankę i minimum zremisować na swoim terenie. Czy im się to uda? Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu, w której możecie znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, a także przewidywane składy…

Bologna FC – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że gospodarze i goście zdobędą w tym spotkaniu maksymalnie dwa gole. Bologna FC w poprzednim meczu na swoim terenie rywalizowała z Juventusem FC, czyli innym klubem z czołówki. Łukasz Skorupski puścił dwie bramki, a jego koledzy nie zdobyli ani jednego trafienia. Uważamy, że Napoli będzie miało więcej do powiedzenia w tym spotkaniu, ale nie spodziewamy się zbyt wielu goli.

Bologna FC – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy kontuzjowani są Kingsley i Schouten. Niedostępni są też Molla, Medel, Vignato, Bartha, Santander i Amey. Na Pucharze Narodów Afryki wraz ze swoimi reprezentacjami rywalizują Mbaye oraz Barrow. W szeregach Napoli kłopoty ze zdrowiem mają Ospina, Insigne, Osimhen, Mario Rui oraz Zieliński (koronawirus). Tymczasem na PNA są obecnie Koulibaly, Anguissa i Ounas.

Bologna FC – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Aktualnie zawodnicy Bologny FC zajmują 12. lokatę w Serie A. W sumie gospodarze zdobyli 27 oczek. Ostatnio gracze Bologny rywalizowali na Sardynii. Finalnie przegrali z Cagliari Calcio 1:2. W pięciu poprzednich meczach zdobyli tylko trzy oczka…

W ostatniej kolejce Serie A zawodnicy SSC Napoli skromnie wygrali na swoim boisku z Sampdorią Genua 1:0. Jedynego gola na kilka minut przed końcem pierwszej połowy zdobył Andrea Petagna. Obecnie neapolitańczycy zajmują trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory zdobyli 43 punkty.

Zobacz także: Tabela Serie A

Bologna FC – SSC Napoli, historia

Potyczka z rundy jesiennej była bardzo jednostronna. Finalnie gracze z Neapolu pewnie wygrali u siebie z Bologną 3:0. Jedynego gola zdobył Fabian Ruiz. Potem dwukrotnie z karnych trafiał Lorenzo Insigne. W minionym sezonie piłkarze Napoli dwukrotnie triumfowali (1:0 i 3:1).

Bologna FC – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów do zainkasowania trzech oczek są goście.

Bologna FC – SSC Napoli, przewidywane składy

Bologna FC: Skorupski – Bonifazi, Binks, Theate – Skov Olsen, Soriano, Svanberg, Dijks – Orsolini, Sansone – Arnautović

SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam – Ruiz, Lobotka – Politano, Mertens, Elmas – Petagna

Bologna FC – SSC Napoli, transmisja meczu

Ten mecz będzie transmitowany na żywo na Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano zaś na 18:30.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.