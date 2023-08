PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania

Zaczynamy nową kampanię ligi hiszpańskiej i już w pierwszej kolejce będziemy świadkami hitu. Athletic Bilbao bowiem na własnym stadionie podejmie Real Madryt. Królewscy dokonali kilku ciekawych transferów – na Santiago Bernabeu przeprowadzili się m.in. Jude Bellingham czy Joselu, a niewykluczone, że przed końcem sierpnia do stolicy Hiszpanii wreszcie zawita Kylian Mbappe. Wicemistrz La Liga celuje zatem w odzyskanie tytułu z rąk Barcelony.

Real Madryt nie omijają jednak problemy, a brak między słupkami kontuzjowanego Thibaut Courtois może znacząco wpłynąć na sobotnią rywalizację. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki

Baskowie w okresie przygotowawczym rozegrali sześć meczów, z czego wygrali jedno, przegrali dwa i zremisowali trzy. Athletic Bilbao mierzył się m.in. z Manchesterem United i w tym spotkaniu padł wynik 1:1. Los Blancos pojechali na tournee do USA, gdzie stanęli naprzeciwko Milanu (3:2), również Manchesteru United (2:0), Barcelony (0:3) oraz Juventusu (1:3).

Athletic Bilbao – Real Madryt, historia

Mecze przeciwko Athletikowi Bilbao niemal zawsze są wymagające dla Realu Madryt. Królewscy w ostatnim czasie jednak regularnie punktują w starciach z Lwami, choć wynik przeważnie jest na styku. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań obu ekip, to odnotujemy trzy zwycięstwa Los Blancos, jedną wygraną klubu z Kraju Basków oraz jeden remis.

Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 3.40, a typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Athletic Bilbao – Real Madryt, przewidywane składy

Zarówno gospodarze, jak i goście już na starcie kampanii mają problemy kadrowe. Athletic Bilbao zagra bez kontuzjowanych Yeraya Alvareza, Yuriego Berchiche oraz Daniego Garcii.

Real Madryt również może mówić o sporym pechu, ponieważ do dyspozycji Carlo Ancelottiego nie są zmagający się z urazami Dani Ceballos, Ferland Mendy, Arda Gueler, a także Thibaut Courtois, który zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie i wypada na większość sezonu.

Athletic Bilbao (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Athletic Bilbao (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Trenerzy Ernesto Valverde Carlo Ancelotti Rezerwowi 7 Alejandro Berenguer Remiro

10 Iker Muniain

13 Julen Agirrezabala

14 Dani García

17 Yuri Berchiche

22 Raul Garcia

23 Ander Herrera

29 Malcom Adu

30 Unai Gómez

31 Aitor Paredes

33 Junior Bita Nacho Fernandez 6

Luka Modric 10

Joselu 14

Álvaro Odriozola 16

Lucas Vázquez 17

Aurelien Tchouameni 18

Daniel Ceballos 19

Daniel Ceballos 19

Brahim Díaz 21

Antonio Rüdiger 22

Lucas Cañizares 31

Athletic Bilbao – Real Madryt, kto wygra?

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Estadio San Mames w najbliższą sobotę, 12 sierpnia o godzinie 21:30.

