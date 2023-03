Benfica – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Benfica – Club Brugge, typy i przewidywania

Pierwsze spotkanie tych drużyn w Lidze Mistrzów, udowodniło, że w bieżącej kampanii jest między nimi spora różnica jakości. Benfica umiejętnie łączy ligowe występy z tymi pucharowymi. Club Brugge wypada w tym aspekcie gorzej. Belgijski zespół przegrał u siebie 0:2 i w Portugalii ma niewielkie szanse na odwrócenie losów tego dwumeczu. Możliwe, że Scott Parker i spółka tym razem postawią rywalowi większy opór. Mimo wszystko sądzimy jednak, że to Roger Schmidt będzie miał we wtorek powody do zadowolenia. Nasz typ: wygrana Benfiki.

Benfica – Club Brugge, ostatnie wyniki

Od momentu ostatniego meczu w Lidze Mistrzów, Benfica wychodziła na boisko trzykrotnie. Każdy z tych pojedynków miał miejsce w ramach portugalskiej ekstraklasy. Lizbończycy umocnili się na fotelu lidera tabeli. Roger Schmidt poprowadził swoich podopiecznych do trzech triumfów z rzędu, dzięki czemu Benfica zmierza po mistrzostwo Portugalii. Jej przewaga nad FC Porto to osiem punktów.

Trzykrotnie w akcji po pierwszym pucharowym starciu Ligi Mistrzów, oglądaliśmy także Club Brugge. Drużyna ta zdecydowanie nie poradziła sobie tak, jakby życzył sobie tego jej szkoleniowiec. Cztery wywalczone oczka na dziewięć możliwych, to dorobek graczy Scotta Parkera za trzy ostatnie spotkania. Belgijska ekipa niedawno poległa na krajowym podwórku 0:3.

Benfica – Club Brugge, historia

Pierwszy i dotychczas jedyny mecz między tymi klubami, odbył się w połowie lutego w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Benfica przyleciała na stadion Club Brugge i zdeklasowała gospodarzy. Do domu wróciła z zasłużonym triumfem 2:0, który mógł być jeszcze bardziej okazały.

Benfica – Club Brugge, kursy bukmacherów

Benfica – Club Brugge, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 7 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Halil Umut Meler. Pierwszy gwizdek tureckiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Polsat Sport Premium 2.

Spotkanie można również obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić 60 zł, bowiem za półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy 354 zł (59 zł miesięcznie). Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

