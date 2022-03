PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern – Union: typy i kursy na mecz Bundesligi. Podopieczni Juliana Nagelsmanna po dwóch remisach z rzędu będą starali się wrócić na zwycięski tor. W sobotnie popołudnie podejmować będą ekipę ze stolicy Niemiec.

Allianz Arena 1. Bundesliga Bayern Monachium Union Berlin 1.18 7.80 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2022 19:14 .

Bayern – Union, typy i przewidywania

Bayern w sobotę nie może sobie pozwolić na stratę punktów, dlatego też spodziewamy się dużej determinacji ze strony gospodarzy. Bawarczycy ponownie będą chcieli pokazać Borussii Dortmund, że jej marzenia o mistrzowskim tytule są płonne. Jesteśmy przekonani, że Bayern zapisze na swoje konto komplet punktów, ale kursy na jego wygrana nie są atrakcyjne.

Ze strony Bayernu spodziewamy się efektownej gry i dążenia do zdobycia jak największej liczby bramek. Stawiamy, że obejrzymy w tym meczu minimum cztery. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki

Bayern – Union, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w tym sezonie na własne życzenie komplikuje sobie sytuację w walce o mistrzowski tytuł. W ostatnich dwóch kolejkach drużyna Juliana Nagelsmanna zapisała na swoje konto zaledwie dwa punkty – remisując 1:1 z Bayerem Leverkusen i 1:1 z TSG Hoffenheim. Potknięcia Bawarczyków wykorzystała Borussia Dortmund, która w tym samym czasie odniosła dwa zwycięstwa i zmniejszyła już do zaledwie czterech punktów swoją stratę do aktualnych mistrzów Niemiec.

W sobotę rywalem Bayernu będzie Union, który obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli. Drużyna z Berlina w ostatnich tygodniach nie spisywała się najlepiej, czego potwierdzeniem są trzy porażki w pięciu meczach. Przed tygodniem Union przed własną publicznością zremisował 1:1 ze Stuttgartem.

Teraz drużynę Unionu czeka niezwykle ciężkie zadanie. O sprawienie niespodzianki w Monachium będzie bardzo trudno, tym bardziej, że nie wiedzie jej się ostatnio najlepiej na wyjazdach. Z ostatnich trzech meczów na boiskach rywali drużynie ze stolicy nie udało się przywieźć ani jednego punktu.

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Bayern – Union, historia

Obie drużyny na boiskach Bundesligi mierzyły się do tej pory pięć razy. Trzy mecze zakończyły się wygranymi Bayernu, a w dwóch Union był w stanie sprawić niespodziankę i zremisować. Najlepszym strzelcem dotychczasowych pojedynków tych zespołów jest Robert Lewandowski, który do bramki berlińskiej ekipy trafiał pięć razy.

W jesiennej konfrontacji w Berlinie Bayern wygrał wysoko 5:2. Bramki dla Bawarczyków zdobywali Lewandowski (dwie), Leroy Sane, Kingsley Coman i Thomas Mueller.

Bayern – Union, kursy bukmacherskie

Bayern jest murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu, również zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną Bawarczyków nie przekraczają 1.20. Jeżeli spodziewasz się w tym meczu niespodzianki warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który w swojej ofercie ma STS. Aby go odebrać wystarczy podczas rejestracji wykorzystać STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – Union, przewidywane składy

W składzie Bayernu powinien pojawić się Robert Lewandowski, choć w tym tygodniu doznał drobnej kontuzji. Reprezentant Polski wznowił już treningi. Do dyspozycji Juliana Nagelsmanna będzie również wracający do zdrowia Leon Goretzka. Na murawie nie zobaczymy natomiast Alphonso Daviesa, Niklasa Suele i Benjamina Pavarda.

Union do Monachium przyjedzie bez kontuzjowanego Keity Endo oraz pauzującego za kartki Grischy Proemela.

Bayern: Neuer – Nianzou, Upamecano, Hernandez – Musiala, Kimmich – Gnabry, Mueller, Sane, Coman – Lewandowski

Union: Luthe – Jaeckel, Knoch, Baumgartl – Trimmel, Khedira, Oczipka, Mohwald, Haraguchi – Becker, Awoniyi

Bayern – Union, transmisja meczu

Mecz Bayernu z Unionem będzie transmitowany za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Aby mieć dostęp do transmisji należy wykupić dostęp, którego miesięczny koszt wynosi 34 zł.

Jest jednak także sposób, który pozwala obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo. Transmisja będzie bowiem dostępna na internetowej stronie STS dla klientów bukmachera. Aby mieć do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.

