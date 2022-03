Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Mistrzów wkracza w fazę rewanżów 1/8 finału. Bayern Monachium – RB Salzburg, to mecz, który na pewno dostarczy sporo emocji. Dwa tygodnie temu Bawarczycy przecież ledwo wyszli z opresji. Wcześniej Byki pokazały się jednak z dobrej strony, więc przy obecnych problemach Naglesmanna, każdy rezultat dalej jest możliwy. Sprawdź naszą zapowiedź.

Allianz Arena Liga Mistrzów Bayern Monachium Red Bull Salzburg 1.22 8.25 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2022 22:04 .

Bayern Monachium – RB Salzburg, typy i przewidywania

Trzeba przyznać, że Bayern nieoczekiwanie osłabł z sił. Od połowy lutego niewiele idzie po myśli Nagelsmanna, jednak chwilowy kryzys może zdarzyć się każdemu. Tymczasem RB Salzburg dalej imponuje formą. Młoda krew w zespole sprawia, że Byki stały się nieobliczalne.

Przebieg meczu w Austrii zaskoczył Bawarczyków. Stąd też czas sprawdzić czy zaległości z poprzedniej rywalizacji zostały nadrobione. Pomimo tego, naszym zdaniem goście są w stanie umieścić piłkę w siatce, więc w głównym typie stawiamy na gole z obu stron.

Bayern Monachium – RB Salzburg, ostatnie wyniki

Bayern podniósł się z kolan po wpadkach w Bochum i Salzburgu. Udało się odnieść dwa zwycięstwa z rzędu, które przy nie najlepszym stylu i tak pozwoliły wykonać plan minimum. W hicie 25. kolejki Bundesligi, Bawarczycy przeciwko Aptekarzom (1:1) znów nie pokazali niczego specjalnego. Wkrótce okaże się czy było to tylko oszczędzanie sił przed rewanżem Ligi Mistrzów, bo w Monachium nikt nie myśli o niepowodzeniu. Do tego Robert Lewandowski jest głodny goli, bo w dwóch ostatnich potyczkach nie wpisał się na listę strzelców.

Natomiast RB Salzburg zjawi się na Allianz Arenie bez kompleksów. Matthias Jaissle również jest młodym trenerem, który wie w jaki sposób myśli Nagelsmann. Z tego powodu pierwszy pojedynek mógł też paść na korzyść Byków. Niewiele zabrakło, dlatego tym razem wiara w sukces będzie jeszcze większa. Od tamtej pory przyjezdny zespół nie stracił bramki na ligowym podwórku, co już daje do myślenia.

Bayern Monachium – RB Salzburg, historia

We wtorek obie drużyny zagrają ze sobą po raz szósty. W poprzednich pięciu pojedynkach działo się całkiem sporo. Co ciekawe, Bayern wygrał tylko dwa z nich, natomiast kolejnych dwóch potyczkach padły remisy. W całej historii Byki tylko raz pokonały Bawarczyków, a działo się to podczas wspólnego obozu przygotowawczego przed startem sezonu 2014/15.

Bayern Monachium – RB Salzburg, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa we wtorkowy wieczór jest Bayern. Bukmacherzy proponują kurs ok 1.20 na wygraną gospodarzy. Chcąc postawić na niespodziankę w tym meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który znajduje się w ofercie STS.

Bayern Monachium – RB Salzburg, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. To spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsat Box.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.