PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Gdzie obejrzeć mecz Bayern – Salzburg? We wtorek poznamy pierwszych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22. Jeden z nich wyłoniony zostanie w Monachium. Posiadając odpowiedni pakiet mecz będzie można obejrzeć w telewizji. Przedstawiamy również sposób, który daje dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Mecz Bayern – Salzburg dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium do dwumeczu z Salzburgiem przystępował w roli zdecydowanego faworyta, ale w pierwszym meczu nie zdołał wypracować sobie żadnej zaliczki. Mecz rozegrany w Austrii zakończył się remisem 1:1, co sprawia, że rewanżowy pojedynek na Allianz Arena zapowiada się niezwykle ciekawie.

W stolicy Bawarii nikt nie przewiduje raczej innego scenariusza niż wygrana gospodarzy, ale biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez drużynę Juliana Nagelsmanna w ostatnich tygodniach, można mieć pewne wątpliwości. Niemniej jednak odpadnięcie Bayernu na tym etapie rozgrywek będzie sensacją.

Wtorkowy mecz w Monachium rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź typy na mecz Bayern – Salzburg.

Bayern – Salzburg, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz 1/8 finału pomiędzy Bayernem i Salzburgiem oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1, do którego dostęp jest możliwy po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, który pozwala na jego utrzymanie zupełnie za darmo.

Bayern – Salzburg: transmisja na żywo za darmo

Kanał Polsat Sport Premium 1 znajduje się w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać dostęp zupełnie za darmo na 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Oto co trzeba zrobić:

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Bayern – Salzburg, transmisja online

Mecze Ligi Mistrzów za pośrednictwem internetu można oglądać w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu dostępu do pakietu sportowego. Teraz taki dostęp można uzyskać zupełnie za darmo na cały miesiąc. Jak to zrobić? Powyżej przedstawiliśmy instrukcję krok po kroku.

Bayern – Salzburg, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości co do szans obu zespołów we wtorkowym rewanżu. Patrząc na oferowane przez nich kursy na ten mecz, każdy inny wynik niż wygrana Bayernu będzie ogromną niespodzianką.

Bayern Monachium Red Bull Salzburg 1.23 8.25 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2022 11:59 .