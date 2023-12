fot. Imago/Claus Bergmann Na zdjęciu: Xabi Alonso i Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 21:36 .

Bayer – Borussia, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen zupełnie nieoczekiwanie wyrósł w tyn sezonie na jedną z najlepszych drużyn w całej Europie. Aptekarze spisuję się fantastycznie, skutecznie łącząc grę na wielu frontach. Wydaje się, że mogą realnie zagrozić Bayernowi Monachium w walce o mistrzowski tytuł. Aby tak się stało, muszą poradzić sobie w hitowej niedzielnej rywalizacji przeciwko Borussii Dortmund. Jeśli ekipa Xabiego Alonso wygra, udowodni, że stać ją na wielkie rzeczy. Borussia gra w kratkę, natomiast swój potencjał pokazała ostatnio w Lidze Mistrzów. Dla Bayeru z pewnością nie będzie to łatwa przeprawa. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1.42 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Bayer – Borussia, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen notuje niesamowitą serię czternastu kolejnych zwycięstw, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Na przestrzeni całego sezonu stracili punkty jedynie z Bayernem Monachium. Aptekarze prezentuję się niezwykle efektywnie, dzięki czemu liderują w tabeli Bundesligi. W środku tygodnia ograli w Lidze Europy Hacken 2-0, a wcześniej w lidze wysoko pokonali Werder Brema (3-0) i Union Berlin (4-0).

Borussia Dortmund nie może natomiast ustabilizować formy. Świetnie spisuje się w Lidze Mistrzów, gdzie jest już pewna awansu do fazy pucharowej, a w środku tygodnia ograła na wyjeździe Milan 3-1. W Bundeslidze pokonała natomiast Borussię Moenchengladbach (4-2) oraz poległa przeciwko Stuttgartowi (1-2).

Bayer – Borussia, historia

Borussia Dortmund wygrała cztery z ostatnich bezpośrednich meczów między tymi drużynami. W minionym sezonie w Leverkusen zwyciężyła 2-0, a w Dortmundzie 1-0. Po raz ostatni Bayer ograł u siebie Borussię w styczniu 2021 roku.

Bayer – Borussia, kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen stale rośnie w oczach bukmacherów, którzy jego dyspozycji nie rozpatrują już w kategoriach chwilowego przypadku. Aptekarze są więc faworytem niedzielnego hitu. Kurs na ich zwycięstwo wynosi około 1.63. W przypadku ewentualnej wygranej Borussii Dortmund jest to nawet aż 4.65. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Bayer – Borussia, przewidywane składy

Bayer Leverkusen przystąpi do tego meczu osłabiony brakiem wielkiej gwiazdy – Floriana Wirtza. W szeregach Borussii Dortmund zabraknie natomiast kontuzjowanego Felixa Nmechy. Pod znakiem zapytania stoi również występ Niklasa Sule, który jest chory.

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 8 Robert Andrich 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 32 Gustavo Puerta 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 21 Donyell Malen 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 8 Robert Andrich 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 32 Gustavo Puerta 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 21 Donyell Malen 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank

Bayer – Borussia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Bayeru 0% Remis 0% Wygrana Borussii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bayeru

Remis

Wygrana Borussii

Bayer – Borussia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 13. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayerem Leverkusen a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.