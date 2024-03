Barcelona - Las Palmas: typy i kursy na mecz La Liga. O potwierdzenie dobrej formy sprzed przerwy reprezentacyjnej zagra w sobotni wieczór Duma Katalonii. Jest zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po komplet punktów.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Las Palmas Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 22:13 .

Barcelona – Las Palmas, typy bukmacherskie

FC Barcelona w ostatnich tygodniach prezentowała wysoką formę i z pewnością będzie chciał w dobrym stylu wrócić na boisko po dwutygodniowej przerwie. Gospodarze wszystkie atuty mają po swojej stronie. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zespołów, trudno spodziewać się w tym meczu niespodzianki. Ja nie mam wątpliwości, że trzy punkty trafią na konto Dumy Katalonii. Więcej, stawiam na to, że mecz nie tylko zakończy się wygraną Barcelony, ale będzie również prowadzić do przerwy. Mój typ: przerwa/koniec: 1/1

Barcelona – Las Palmas, ostatnie wyniki

Przed przerwą na mecze reprezentacji FC Barcelona notowała dobre wyniki i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki jest niepokonana od 27 stycznia, kiedy u siebie uległa 3:5 Villarreal. Od tamtej pory rozegrała w La Liga osiem spotkań, sześć z nich rozstrzygając na swoją korzyść i dwukrotnie dzieląc się punktami z rywalami. W ostatniej kolejce Duma Katalonii pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, potwierdzając tym samym dobrą formę zaprezentowaną na boiskach Ligi Mistrzów. Duma Katalonii w dwumeczu 1/8 finału okazała się lepsza od Napoli (1:1 na wyjeździe, 3:1 u siebie).

Nastroje w Las Palmas są natomiast zupełnie inne, choć drużyna z Wysp Kanaryjskich ma bezpieczną, bo aż 15-punktową przewagę nad strefą spadkową. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo słabo. Potwierdza to seria pięciu kolejnych ligowych meczów bez wygranej. W ostatnich dwóch kolejkach Las Palmas nie zapisało na swoje konto choćby jednego punktu, przegrywając dwa mecze u siebie – 0:2 z Athletic Bilbao i 0:1 z Almerią.

Barcelona – Las Palmas, historia

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie górą była Barcelona, ale wygrana nie przyszła jej łatwo. Las Palmas po pierwszej połowie prowadziło bowiem 1:0 dzięki trafieniu Munira El Haddadiego. Po przerwie do wyrównania doprowadził Ferran Torres, a zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry z rzutu karnego strzelił Ilkay Gundogan.

Patrząc mocniej w przeszłość, Barcelona wygrała sześć z siedmiu ostatnich ligowych meczów z Las Palmas.

Barcelona – Las Palmas, kursy bukmacherskie

FC Barcelona uważana jest za zdecydowanego faworyta sobotniego meczu – to nie podlega żadnych dyskusji. Rozważając typ na wygraną Barcelony kurs nie jest wysoki i w Superbet wynosi 1.30. Bukmacher daje więc Dumie Katalonii 77% szans na wygraną. Z kolei zwycięstwo Las Palmas “wyceniane” jest na 9.50. Przy okazji tego spotkania nowi klienci mogą w Superbet postawić zakład na wygraną Barcelony po kursie 100.00. Uprawnia do tego podanie kodu promocyjnego GOA podczas rejestracji. Podając kod do Superbet otrzymasz również darmowy zakład 35 zł.

Barcelona – Las Palmas, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Barcelony 100% remisem 0% wygraną Las Palmas 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Las Palmas

Barcelona – Las Palmas, przewidywane składy

Barcelona do sobotniego spotkania przystąpi bez kilku piłkarzy. Z powodu urazów na murawie nie zobaczymy Alejandro Balde, Frenkiego de Jonga, Gaviego i Pedriego, a pod znakiem zapytania stoją również występy Ronalda Araujo Andreasa Christensena. W tygodniu znak zapytania widniał również przy nazwisku Roberta Lewandowskiego, który po występach w reprezentacji Polski wrócił do Hiszpanii mocno poobijany. Najlepszy strzelec Barcelony raczej będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza, ale niewykluczone, że rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

W zespole Las Palmas zabraknie natomiast trzech zawodników – Juliana Araujo, Cristiana Herrery i Daley’a Sinkgravena.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Las Palmas García Pimienta FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Las Palmas García Pimienta Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 7 Ferrán Torres 9 Robert Lewandowski 13 Iñaki Peña 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 1 Aaron Escandell 6 Éric Curbelo 7 Cristian Herrera 10 Alberto Moleiro 10 Alberto Moleiro 11 Benito Ramírez 12 Enzo Loiodice 14 Álvaro Lemos 16 Sory Kaba 18 Daley Sinkgraven 19 Marc Cardona 21 José Campaña 22 Omenuke Mfulu 24 Francisco Jesús Crespo García Pejiño 25 Fabio González 35 Ale Gorrin

Barcelona – Las Palmas, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Las Palmas rozegrany zostanie w sobotę (30 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale CANAL+ Premium. Rywalizacja będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze CANAL+ online. Cały czas obowiązuje oferta pozwalająca zaoszczędzić 240 zł, jeżeli zdecydujemy się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sports Premium. Można z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.