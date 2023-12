fot. Imago / Urbanandsport Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt – UD Almeria, typy na mecz i przewidywania

Atletico Madryt przystąpi do niedzielnego spotkania, mając za sobą przegraną z FC Barceloną (0:1). Wcześniej stołeczna ekipa zaliczyła z kolei dwa kolejne zwycięstwa. W niedzielnym starciu na drodze Los Colchoneros stanie najgorsza ekipa w lidze – Almeria, co sprawia, że trudno spodziewać się niespodzianki. Mając na uwadze to, że w ostatnich ośmiu z dziewięciu spotkań, gdy madrytczycy grali u siebie, padło powyżej 2,5 bramki, to nie można wykluczyć wariantu, że oba zespoły strzelą. Typ: obie drużyny zdobędą bramki – TAK.

Atletico Madryt – UD Almeria, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić w niedzielę: Vitolo, Thomas Lemar czy Pablo Barrios. Z kolei u gości wyłączeni z gry będą: Luis Suarez, Marc Pubill, Ibrahima Kone oraz Marezi.

Atletico Madryt – UD Almeria, ostatnie wyniki

Podopieczni Diego Simeone tydzień temu przerwali passę kolejnych zwycięstw. Atletico przegrało z Barcą (0:1). Wcześniej natomiast stołeczna drużyna wygrywała kolejno z Feyenoordem Rotterdam (3:1) czy Mallorką (1:0).

Zespół z Estadio de los Juegos Mediterraneos przystąpi do potyczki, będąc od pięciu meczów bez wygranej. Almeria w tym czasie zaliczył cztery porażki i raz zremisowała. W środku tygodnia drużyna uległa Barbestro (0:1) w Pucharze Króla.

Atletico Madryt – UD Almeria, historia

W pięciu ostatnich starciach z udziałem obu ekip trzy razy górą byli zawodnicy Atletico, raz wygrała Almeria i w jednym meczu miał miejsce remis. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w kwietniu. Wówczas madrycka ekipa wygrała jednym trafieniem (2:1).

Atletico Madryt – UD Almeria, kursy

Atletico Madryt – UD Almeria, przewidywane składy

Gospodarze są uważani za faworyta rywalizacji. O gole zadbać mają Alvaro Morata oraz Antoine Griezmann. U gości godni uwagą mogą być Largie Ramazani i Gonzalo Melero.

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Almeria Gaizka Garitano Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Almeria Gaizka Garitano Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 1 Diego Marino 2 Kaiky Melo 4 Iddrisu Baba 6 Dion Lopy 8 Arnau Puigmal 13 Fernando Martínez 14 Lázaro 20 Álex Centelles 21 Chumi 24 Houboulang Mendes 34 Marciano Sanca Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Almeria Gaizka Garitano Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Almeria Gaizka Garitano Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 1 Diego Marino 2 Kaiky Melo 4 Iddrisu Baba 6 Dion Lopy 8 Arnau Puigmal 13 Fernando Martínez 14 Lázaro 20 Álex Centelles 21 Chumi 24 Houboulang Mendes 34 Marciano Sanca

Atletico Madryt – UD Almeria, typ kibiców

Atletico Madryt – UD Almeria, transmisja meczu

Niedzielny mecz 16. kolejki La Liga pomiędzy Atletico Madryt a Almerią rozpocznie się o godzinie 14:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1.

