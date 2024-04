Pressfocus Na zdjęciu: Douglas Luiz

Aston Villa – OSC Lille

Aston Villa – OSC Lille: przewidywania

Ćwierćfinałowe angielsko-francuskie starcie starcie mogłoby być finałem. Tymczasem Aston Villa już teraz musi stawić czoła Lille, które swój ostatni wyjazdowy mecz w pucharach wygrało 3:0. To sprawia, że gospodarze muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, jak wtedy gdy ograli 4:0 Ajax. Sądzę, że w czwartek nie będzie tak efektownie, ale Unai Emery dopnie swego.

Aston Villa – OSC Lille: ostatnie mecze

Minione kolejki dla ekipy z Birmingham ułożyły się przeciętnie. Aston Villa przegrała z Manchesterem City. Remisem zakończyły się konfrontacje z West Hamem i Brentfordem. W międzyczasie udało się pokonać Wolverhampton. Tymczasem piłkarze Lille nie mają na co narzekać, ponieważ wygrali u siebie dwie ważne potyczki. Najpierw ograli Lens, a potem Marsylię.

Aston Villa – OSC Lille: historia

Kluby te mają już za sobą jeden dwumecz. Miał on miejsce ponad dwie dekady temu. Los skojarzył Aston Villę i Lille w 2002 roku w półfinale Pucharu Intertoto. Wówczas Francuzi zremisowali u siebie 1:1, a w Anglii wygrali 2:0, co dało im awans do finału.

Aston Villa – OSC Lille: kursy bukmacherów

Aston Villa – OSC Lille: przewidywane składy

Brak danych.

Aston Villa – OSC Lille: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 21:00. Transmisja meczu Ligi Konferencji Europy dostępna będzie na platformie Viaplay.

