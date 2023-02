Aston Villa – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: James Maddison

W sobotnie popołudnie Aston Villa postara się o trzecie zwycięstwo z rzędu w Premier League. Jej przeciwnikiem w 22. kolejce będzie Leicester.

Villa Park Premier League Aston Villa Leicester 2.00 3.60 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 16:03 .

Aston Villa – Leicester, typy i przewidywania

W tabeli Premier League Aston Villę i Leicester rozdzielają tylko dwa zespoły, ale aż dziesięć punktów. Stąd tez to Unai Emery i spółka są faworytem sobotniej potyczki, w której nie spodziewamy się niespodzianki. Naszym zdaniem drużyna z Birmingham sięgnie po pełną pulę.

Fortuna 2,00 Wygrana Aston Villi Przejdź do Fortuna

Aston Villa – Leicester, sytuacja kadrowa

Unai Emery nie będzie mógł skorzystać z trzech podopiecznych. Problemy zdrowotne mają: Lucas Digne, Diego Carlos oraz Jed Steer. Dwukrotnie dłuższą listę nieobecnych ma Brendan Rodgers. Przez problemy zdrowotne drużynie pomóc nie mogą: Jamie Vardy, Ryan Bertrand, James Justin. Ricardo Pereira, Boubakary Soumare, a także

Aston Villa – Leicester, ostatnie wyniki

Unai Emery I spółka w styczniu sensacyjnie odpadli z Pucharu Anglii po porażce ze Stevenage. Wpadka ta podziałała motywująco na Aston Villę, która ograła później Leeds United. Ekipa z Birmingham nie zatrzymała się na tym zwycięstwie i pokonała na wyjeździe Southampton, dzięki czemu w ligowej tabeli znajduje się tuż za czołową dziesiątką.

Leicester w przeciwieństwie do swojego najbliższego oponenta, bardzo ceni sobie Puchar Anglii. To bowiem rozgrywki, w których Lisy wygrywają i eliminują rywali z niższych klas rozgrywkowych. Wcześniej było to Gillingham FC, a ostatnio Walsall. Podopieczni Brendana Rodgersa mają zaś problem z odnoszeniem zwycięstw w Premier League. Leicester po raz ostatni sięgnęło po pełną pulę w lidze jeszcze przed przerwą mundialową.

Aston Villa – Leicester, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą w tym sezonie. Poprzednio Aston Villa i Leicester spotkały się na King Power Stadium, gdzie było 0:0.

Aston Villa – Leicester, kursy bukmacherów

Aston Villa – Leicester, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey

Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Kristiansen; Tielemans, Praet; Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho

Aston Villa – Leicester, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Villi 100% Remis 0% Wygrana Leicester 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Aston Villi

Remis

Wygrana Leicester

Aston Villa – Leicester, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 4 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Darren England. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.. Ten pojedynek możecie również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.