AS Roma – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2022)

Serie A na 9 stycznia zaplanowała szlagier dla sympatyków włoskiego futbolu. W 21. kolejce Roma podejmie na Stadio Olimpico Juventus. Stawka niedzielne pojedynku jest duża, ponieważ oba kluby walczą o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Każdy punkt ma znaczenie, więc piłkarze powinni być mocno zaangażowani.

AS Roma – Juventus FC, typy i przewidywania

Zawodnicy obu drużyn do większości spotkań podchodzą w roli faworyta. Nie zawsze potrafią się z niej wywiązać, o czym ponownie przekonujemy się co jakiś czas. W niedzielę większe szanse na sięgnięcie po pełną pulę dajemy Juventusowi. Nie jest to jednak pewne, ponieważ turyńczycy z ośmiu ostatnich batalii z Romą, wygrali tylko dwukrotnie. Nasz typ: remis.

AS Roma – Juventus FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Romy przez cały sezon 2021/2022 mają kontakt z czołówkę Serie A. Mają lepsze i gorsze momenty, ale wciąż liczą się w walce o europejskie puchary. Na podstawie pięciu poprzednich ligowych meczów, rzymianie są jednak średniakiem tabeli. Zawodnicy Jose Mourinho w tym okresie wywalczyli 7 na 15 możliwych punktów. Dorobek ten byłby efektowniejszy, gdyby nie niedawna porażka z Milanem na San Siro.

W analogicznym okresie dużo lepiej spisywała się drużyna, którą dowodzi Massimiliano Allegri. Przede wszystkim jego podopieczni w pięciu ostatnich spotkaniach nie zaznali goryczy porażki. Nie oznacza to jednak, że było idealnie. Turyńczycy byli faworytem potyczki z Napoli, a mimo tego wywalczyli tylko remis. Punktami podzielili się także z walczącą o utrzymanie w Serie A Venezią.

AS Roma – Juventus FC, historia

Historia rywalizacji tych klubów sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Łącznie odbyło się już 197 pojedynków. Znacznie lepsze wspomnienia z tych meczów mają sympatycy Juventusu, których ulubieńcy rozstrzygnęli triumfowali aż 94 razy. 48 spotkań na swoją korzyść rozstrzygnęła Roma. 55-krotnie był remis.

AS Roma – Juventus FC, kursy bukmacherów

AS Roma – Juventus FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 9 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Davide Massa. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

