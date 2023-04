Arsenal – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Southampton, typy i przewidywania

Niespodziewany wynik w postaci wygranej Southampton lub remisu, jest jak najbardziej możliwy. Arsenal dwa razy z rzędu roztrwonił bowiem prowadzenie, za co zapłacił utratą punktów. Kanonierzy nie potrafili utrzymać korzystnego rezultatu także w pierwszym meczu z Southampton. Mimo tego sądzimy, że Arsenal wróci na zwycięskie tory i pokona ekipę Jana Bednarka.

Arsenal – Southampton, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta w piątek nie może skorzystać z trzech podopiecznych. Kontuzjowani są: William Saliba, Mohamed Elneny oraz Takehiro Tomiyasu.

Więcej nieobecności jest w ekipie gości. Ruben Selles przy ustalaniu składu pominie pięć nazwisk. Przeciwko Arsenalowi ze względu na przepisy nie zagra wypożyczony z tego klubu Ainsley Maitland-Niles. Problemy zdrowotne mają natomiast: Juan Larios, Valentino Livramento, Mislav Orsic, a także Mohamed Salisu.

Arsenal – Southampton, ostatnie wyniki

Walka o mistrzostwo Anglii wkracza w decydującą fazę. Tymczasem Arsenal stracił punkty dwa razy z rzędu (przeciwko Liverpoolowi i West Hamowi). To zaskakujące, ponieważ nastąpiło to po dwóch kolejnych triumfach w stosunku 4:1. W efekcie Kanonierzy mają tylko cztery punkty więcej, niż będący za ich plecami Manchester City.

Southampton stara się uniknąć degradacji z Premier League, co jest bardzo trudnym zadaniem. Święci znajdują się bowiem na dnie tabeli, a do bezpiecznej strefy tracą cztery punkty. Ich sytuacja jest tak skomplikowana, ponieważ zespół nie wygrał w lidze o początku marca, gdy pokonał Leicester City. Od tego momentu do swojego dorobku dopisał tylko dwa oczka.

Arsenal – Southampton, historia

Pierwszy bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 2022/2023, miał miejsce na obiekcie Southampton. Gospodarze mieli wówczas powody do zadowolenia. Zdołali oni bowiem odrobić stratę i doprowadzić do remisu 1:1, który utrzymał się do końca spotkania.

Arsenal – Southampton, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Southampton, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Thomas, Odegaard; Martinelli, Jesus, Saka

Southampton: Bazunu; Perraud, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Peters; Djenepo, Ward-Prowse, Lavia, Sulemana; Alcaraz, Onuachu

Arsenal – Southampton, kto wygra mecz?

Arsenal – Southampton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 21 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 21:00.

