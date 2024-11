Arsenal – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Nottingham: przewidywania

To z pewnością hit 12. kolejki angielskiej Premier League. W sobotę Arsenal na własnym stadionie podejmie zespół Nottingham Forest. Będzie to starcie dwóch sąsiadów w ligowej tabeli, bowiem Kanonierzy są na 4. lokacie z dorobkiem 19 oczek, zaś tuż za ich plecami, na 5. miejscu są goście, którzy mają dokładnie taki sam dorobek punktowy. W ostatnim czasie to jednak ekipa Nottingham jest w lepszej formie i wiele wskazuje na to, że mogą sprawić niespodziankę. Niemniej trudno też postawić na to, że Arsenal po przerwie na kadrę będzie nadal w słabszej dyspozycji i da się pokonać na własnym stadionie. Trzeba bowiem pamiętać, że pomimo trudności nadal mają bardzo mocną kadrę, która może pokonać każdego w lidze. Mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny zdobędą gola.

Arsenal – Nottingham: ostatnie mecze

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki obu zespołów, to dość zaskakujący może być fakt, że w pięciu ostatnich spotkaniach tych zespołów, dużo lepiej radzi sobie ekipa Nottingham. Skazywana przed tym sezonem na porażkę ekipa w tej kampanii spisuje się bardzo dobrze i zajmuje aktualnie 5. miejsce w ligowej tabeli. W pięciu ostatnich meczach zdobyli w sumie 10 punktów, a w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną ulegli Newcastle.

Jeśli chodzi o Arsenal, to oni w analogicznym czasie zainkasowali tylko pięć oczek. W ostatniej kolejce zremisowali z Chelsea 1:1, zaś wcześniej ulegli Interowi Mediolan w Lidze Mistrzów oraz Newcastle w Premier League. Zwycięsko zakończyło się ich starcie w EFL Cup, a 2:2 był w potyczce z Liverpoolem.

Arsenal – Nottingham: historia

Ostatni mecz tych zespołów zakończył się zwycięstwem ekipy Arsenalu, która w wyjazdowym starciu w styczniu 2024 roku pokonała graczy Nottingham 2:1. Takim samym rezultatem zakończyło się ich starcie w Londynie w sierpniu. Z kolei w sezonie 2022/23 dość sensacyjnie w meczu wyjazdowym gracze Kanonierów ulegli Nottingham 0:1, a pierwszym starciu na Emirates Stadium było już jednak 5:0 dla gospodarzy. Ostatni remis w starciu tych zespołów miał miejsce w uwaga… 1995 roku! Wówczas w meczu Premier League było 1:1.

Arsenal – Nottingham: kto wygra?

Arsenal – Nottingham: przewidywane składy

Arsenal – Nottingham: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł. Zdecydowanym faworytem tego meczu według bukmacherów jest Arsenal. Kurs na ich zwycięstwo to nawet poniżej 1.40. Remis wyceniany jest z kolei na około 5.00, a nawet nieco ponad. Zwycięstwo gości to rozpiętość od 8.20 do aż 9.10.

Arsenal – Nottingham: transmisja

Ten mecz będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkanie w sobotę 23 listopada 2024 roku o godzinie 16:00.

