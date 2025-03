Arsenal – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2025)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal – Chelsea: typy bukmacherskie

W niedzielę kibiców angielskiej piłki czeka prawdziwy hit Premier League. Arsenal zmierzy się z Chelsea na Emirates Stadium w jednym z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu. Kanonierzy, którzy tracą obecnie 15 punktów do liderującego Liverpoolu, będą mieli okazję zmniejszyć stratę, ponieważ drużyna The Reds nie zagrają w ten weekend z powodu finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Sprawdź także: tabela Premier League

Mikel Arteta dał odpocząć kilku zawodnikom w środowym meczu z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów, choć Arsenal już wcześniej praktycznie przyklepał sobie awans do ćwierćfinału po rozbiciu Holendrów (7:1). Z kolei The Blues wciąż walczy o miejsce w Lidze Mistrzów. Zespół Enzo Mareski zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a po zwycięstwie nad Leicester jest w dobrej formie. Uważam, że Arsenal w końcu przełamie się po trzech ligowych meczach bez zwycięstwa i zgarnie komplet punktów. Mój typ: triumf Kanonierów.

Arsenal – Chelsea: ostatnie wyniki

Kanonierzy w tym tygodniu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po remisie z PSV (2:2). Jednak obecny okres dla londyńczyków jest wyjątkowo wymagający. W ubiegły weekend zremisowali z Manchesterem United (1:1) na Old Trafford, a wyrównującą bramkę zdobył Declan Rice w 70. minucie. Wcześniej zespół Artety bezbramkowo zremisował z Nottingham Forest, a następnie doznał bolesnej porażki z West Hamem (0:1).

Zobacz także: terminarz Premier League

The Blues w czwartek ograli Kopenhagę (1:0) w 1/8 finału Ligi Konferencji i przypieczętowali awans do kolejnej fazy rozgrywek. Po tym, jak w lutym doznali trzech porażek z rzędu we wszystkich rozgrywkach, teraz notują serię czterech kolejnych zwycięstw. W zeszłym tygodniu Chelsea wygrał z Leicester City (1:0). Rzut karnym zmarnował Cole Palmer, ale trafienie Marc Cucurella zapewniło cenny triumf.

Arsenal – Chelsea: historia

W pierwszej części rozgrywek Arsenal podzielił się punktami z Chelsea (1:1). Obie bramki padły dopiero w drugiej połowie. Na Stamford Bridge Kanonierzy objęli prowadzenie po golu Gabriela Martinelliego, by chwilę później pozwolić Pedro Neto wyrównać wynik. The Blues nie wygrali na wyjeździe z zespołem z północnego Londynu od 2021 roku. W ubiegłym sezonie na Emirates Stadium gospodarze rozbili The Blues (5:0) po dubletach Bena White’a i Kaia Havertza.

Arsenal – Chelsea: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytem niedzielnej rywalizacji na Emirates Stadium jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Kanonierów, to kurscy oscylują w granicach 1.81-183. Triumf Chelsea został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.25. Remis w derbach Londynu można obstawić z kursem około 3.70.

Arsenal – Chelsea: przewidywane składy

Zespół Mikela Artety wciąż będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saki, Kaia Havertza oraz Gabriela Jesusa. Jednak są także pozytywne wieści. Gabriel Martinelli, który przez ostatnie tygodnie zmagał się z kontuzją ścięgna udowego, powinien być gotowy od pierwszych minut.

Po stronie Chelsea nadal wyłączeni z gry są Nicolas Jackson, Marc Guiu, Noni Madueke, a dodatkowo Mychajło Mudryk jest zawieszony. Kibice The Blues z niecierpliwością czekają także na wieści dotyczące stanu zdrowia Malo Gusto. Francuski obrońca opuścił dwa ostatnie mecze z uraz stawu skokowego, a jego obecność z Arsenalem stoi pod dużym znakiem zapytania.

Arsenal Mikel Arteta Chelsea Enzo Maresca Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 3 Kieran Tierney 4 Ben White 15 Jakub Kiwior 17 Ołeksandr Zinczenko 20 Jorginho 32 Neto 49 Myles Lewis-Skelly 23 Mikel Merino 5 Benoît Badiashile 12 Filip Jörgensen 22 Kiernan Dewsbury-Hall 23 Trevoh Chalobah 32 Tyrique George 34 Josh Acheampong 39 Mathis Amougou 45 Romeo Lavia 4 Tosin Adarabioyo

Arsenal – Chelsea: kto wygra?

Kto wygra mecz na Emirates Stadium? Arsenal

Remis

Chelsea Arsenal

Remis

Chelsea 0 Votes

Arsenal – Chelsea: transmisja meczu

Spotkanie Arsenal – Chelsea obejrzysz w serwisie streamingowym Viaplay. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski. Niedzielna rywalizacja na Emirates Stadium rozpocznie się o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.