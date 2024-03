Arsenal – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu FC

Arsenal Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 19:35 .

Arsenal – Brentford, typy bukmacherskie

Faworytami meczu są rzecz jasna Kanonierzy. Warto przy tej okazji zwócić uwagę na doskonałą formę Kaia Haverza, który trafiał do siatki w trzech ostatnich spotkaniach. Naszym zdaniem może on podtrzymać swoją dobrą passę. Nasz typ: Havertz strzeli gola.

STS 2.44 Gol Kaia Havertza Zagraj!

Arsenal – Brentford, ostatnie mecze

Kanonierzy pozostają w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Mają obecnie dwa punkty straty do Liverpoolu i jeden do Manchesteru City. Znaczącą postacią w zespole Mikela Artety jest Jakub Kiwior, który w ostatnim meczu znów zanotował asystę. Arsenal wygrał natomiast z Sheffield United 6:0, potwierdzając wysoką formę.

Brentford to piętnasta drużyna tabeli. W ostatnich czterech meczach zdobyła zaledwie jeden punkt za remis z Chelsea. Przegrywała z kolei dotkliwie z Liverpoolem i West Hamem United. Goście staną w sobotę przed nie lada trudnym zadaniem.

Arsenal – Brentford, historia

Zespoły te spotkają się po raz trzeci w tym sezonie. Dwie poprzednie potyczki – w Pucharze Ligi i Premier League – rozegrano na boisku Brentford. Oba spotkania wygrał Arsenal strzelając po jednej bramce. Co ciekawe jednak, ostatnia konfrontacja w Londynie zakończyła się remisem 1:1.

Arsenal – Brentford, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu będzie Arsenal. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 1.22. Natomiast współczynnik na zwycięstwo gości oscyluje w granicach 12.00. Zakład na ten mecz możesz zagrać u bukmachera STS, a w przypadku jeśli nie posiadasz jeszcze konta w STS, to z naszym kodem możesz liczyć na liczne promocje. Podając przy rejestracji do STS nasz kod promocyjny GOAL będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Arsenal – Brentford, transmisja meczu

Mecz Arsenal – Brentford zostanie rozegrany w sobotę 9 marca. Transmisję na żywo zobaczyć będzie można na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.