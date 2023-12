Arka Gdynia – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (16.12.2023)

Arka Gdynia - Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz 19. kolejki Fortuna 1 Ligi. Lider zaplecza Ekstraklasy w nadchodzącym spotkaniu podejmie "Dumę Lubelszczyzny". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (16 grudnia) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 grudnia 2023 19:39 .

Arka – Łęczna, typy bukmacherskie

Arka Gdynia w sobotnim spotkaniu zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Będzie to spotkanie lidera tabeli Fortuna 1 Ligi z zespołem, który dopiero co pożegnał trenera Ireneusza Mamrota. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie strony w tym sezonie udowodniły, że potrafią prezentować wysoki poziom. Ja spodziewam się, że w tym starciu padną co najmniej trzy trafienie. Mój typ: Liczba goli więcej niż 2.5

Arka – Łęczna, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w obecnej kampanii prezentuje solidną formę i zasłużenie zajmuje fotel lidera. Piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść dwa zwycięstwa (3:1 z Zagłębiem Sosnowiec i 1:0 z Lechią Gdańsk), zaliczyli jeden remis (1:1 z GKS-em Katowice), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Lechem Poznań w Pucharze Polski oraz 1:2 z Termaliką Nieciecza).

Górnik Łęczna natomiast w ostatnim czasie ewidentnie obniżył loty, za co przepłacił pracą Ireneusz Mamrot. “Duma Lubelszczyzny” w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała odnieść jedno zwycięstwo (3:0 z Odrą Opole), zaliczyć jeden remis (0:0 z Polonią Warszawa), a także poniosła aż trzy porażki (0:3 z Termaliką Nieciecza, 0:3 ze Stalą Rzeszów i 0:4 z Wisłą Kraków).

Arka – Łęczna, historia

W obecnie trwającej kampanii obie zespoły miały już okazje się spotkać. Wówczas na obiekcie w Łęcznej padł bezbramkowy remis. Wcześniejsze dwa starcia tych klubów kończyły się wygraną Górnika.

Arka – Łęczna, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Arka Gdynia, za którą tego dnia będzie przemawiała atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 1.50, podczas gdy na zwycięstwo Górnika Łęczna oscylują w granicach 6.15 – 6.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Arka – Łęczna, kto wygra?

Arka – Łęczna, przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Azatsky, Gojny – Borecki, Gol – Skóra, Milewski, Kobacki – Czubak

Górnik Łęczna: Woźniak – Zbozień, Klemenz, Cisse, Grabowski – Deja – Roginic, Kryeziu, Gąska – Durmus, Łukasiak

Arka – Łęczna, transmisja meczu

Spotkanie Arki Gdynia z Górnikiem Łęczna będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Mecz będzie można również śledzić w platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji w Gdyni już w sobotę (16 grudnia) o godzinie 17:30.

