Anglia – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2023)

Anglia – Włochy, typy i przewidywania

Wiele wskazuje na to, że faworytem tego pojedynku są Anglicy, co pokazują również kursy bukmacherskie. Włosi borykają się ze sporymi problemami w ofensywie, a kilku zawodników, jak choćby Federico Chiesa, który jest motorem napędowym tej reprezentacji leczy kontuzje. Piłkarze rezerwowi wystarczyli, by gładko pokonać Maltę, ale Anglicy to już zupełnie inny poziom ze znacznie lepszymi defensorami. Synowie Albionu już w pierwszym meczu rozegranym we Włoszech dość pewnie, choć skromnie 2:1 ograli Squadrę Azzurra, a w przypadku kolejnej wygranej przypieczętują awans na Euro 2024. Mój typ: zwycięstwo Anglii – TAK.

Anglia – Włochy, sytuacja kadrowa

Największymi nieobecnymi w drużynie gospodarzy będą Ben Chilwell, Bukayo Saka oraz Luke Shaw. Cała trójka leczy kontuzje. Nieco gorzej sytuacja wygląda po stronie Italii, gdzie z tego samego powodu udziału w tym pojedynku nie wezmą Federico Chiesa, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni i Ciro Immobile. Natomiast w związku z aferą bukmacherską najprawdopodobniej zabraknie również Nicolo Zaniolo i Sandro Tonalego.

Anglia – Włochy, ostatnie wyniki

Anglia rozpoczęła eliminacje od czterech kolejnych zwycięstw, w tym z Włochami czy Macedonią Północną aż 7:0, jednak w meczu 5. kolejki zremisowała 1:1 z Ukrainą. Obecnie jest liderem grupy z 13 punktami. Następnie Anglicy rozegrali dwa mecze towarzyskie, w których ograli Szkocję oraz Australię. Włosi z kolei mają na swoim koncie trzy wygrane w eliminacjach (dwukrotnie z Maltą i Ukrainą), porażkę z Anglią i remis z Macedonią Północną. W czerwcu Squadra Azzurra rywalizowała w turnieju Final Four Ligi Narodów. W półfinale przegrała z Hiszpanią, ale w meczu o trzecie miejsce pokonała Holandię.

Anglia – Włochy, historia

Od pamiętnego finału mistrzostw Europy w 2021 roku zakończonego zwycięstwem Włoch w rzutach karnych obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. W 2022 roku Anglicy z Włochami zmierzyli się dwukrotnie z Lidze Narodów. Jedno spotkanie zakończyło się wygraną Squadry Azzurra a drugie bezbramkowym remisem. W ostatnim bezpośrednim starciu Anglia wygrała z Italią 2:1 w meczu eliminacji Euro 2024.

Anglia – Włochy, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu jest Anglia, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,66. Dla porównania typy na wygraną Włoch oscylują wokół 5,65. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betfan, który przygotował ciekawą ofertę dla wszystkich nowych graczy. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz premię, którą jest bonus 200% od pierwszej wpłaty aż do 300 PLN.

Anglia – Włochy, kto wygra

Anglia – Włochy, przewidywane składy

Anglia Gareth Southgate 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Anglia Gareth Southgate 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Rezerwowi ▼ 6 Harry Maguire 7 Jack Grealish 11 Marcus Rashford 13 Aaron Ramsdale 14 Lewis Dunk 15 Kalvin Phillips 16 Fikayo Tomori 17 Levi Colwill 19 Conor Gallagher 21 Edward Nketiah 22 Sam Johnstone 23 Callum Wilson 24 Jarrod Bowen 25 Ollie Watkins 26 Trent Alexander-Arnold Giovanni Di Lorenzo 2 Cristiano Biraghi 4 Destiny Udogie 6 Gianluca Scamacca 9 Guglielmo Vicario 12 Francesco Acerbi 15 Bryan Cristante 16 Davide Frattesi 17 Giorgio Scalvini 19 Riccardo Orsolini 20 Alex Meret 21 Stephan El Shaarawy 22

Anglia – Włochy, transmisja meczu

Wtorkowy mecz eliminacji Euro 2024 pomiędzy Anglią i Włochami będzie transmitowany na żywo na antenie TVP Sport oraz Polsat Sport. Mecz będzie dostępny również online w aplikacji Sport.TVP.pl oraz w Polsat Box Go, gdzie należy wcześniej wykupić odpowiedni abonament. Początek meczu o godzinie 20:45.

