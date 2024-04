Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bournemouth Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 20:12 .

AFC Bournemouth – Manchester United: przewidywania

Różnice w kurach na wygraną Bournemouth i Manchesteru United nie różnią się znacząco. Za faworyta bukmacherzy uznają gospodarzy, którzy mają serię trzech kolejnych wygranych w meczach domowych. Z kolei przyjezdni nie wygrali na wyjeździe od trzech spotkań. Sądzę, że w sobotę szala zwycięstwa przechyli się na stronę Bournemouth.

Oskar STS 2,41 Wygrana Bournemouth Przejdź do STS

AFC Bournemouth – Manchester United: nieobecni zawodnicy

Kontuzje i zawieszenia Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kilka dni Owen Bevan Uraz uda Koniec kwietnia 2024 Luis Sinisterra Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024 Chris Mepham Choroba Niepewny Marcus Tavernier Uraz mięśnia Kilka dni Tyler Adams Kontuzja pleców Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Kilka dni Anthony Martial Uraz pachwiny Kilka dni Raphael Varane Choroba Niepewny Luke Shaw Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Victor Lindelof Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024 Lisandro Martínez Kontuzja łydki Początek maja 2024 Jonny Evans Uraz mięśnia Nieznany Raphael Varane Uraz mięśnia Niepewny

AFC Bournemouth – Manchester United: ostatnie mecze

Piłkarze Bournemouth mieli sporą szansę na cztery zwycięstwa z rzędu. To im się jednak nie udało, ponieważ w ostatnim meczu lepsze okazało się Luton. Beniaminek wygrał 2:1 i zrewanżował się za całkiem niedawną porażkę 3:4.

Ostatnim zwycięstwem Manchesteru United w Premier League pozostaje wygrana 2:0 potyczka z Evertonem z 9 marca. Od tego czasu drużyna Erika ten Haga zremisowała z Liverpoolem i Brentford oraz uległa Chelsea.

AFC Bournemouth – Manchester United: historia

W minionym sezonie Manchester zdominował rywalizację z Bournemouth, które pokonał dwukrotnie i to bez straty bramki. Bieżąca kampania jest już trudniejsza dla Czerwonych Diabłów, ponieważ to Wisienki zwyciężyły 3:0.

AFC Bournemouth – Manchester United: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod GOAL do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

AFC Bournemouth – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bournemouth 0% Remis 0% Wygrana Manchesteru United 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Manchesteru United

AFC Bournemouth – Manchester United: przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 6 Chris Mepham 11 Dango Ouattara 14 Alex Scott 18 Tyler Adams 23 James Hill 26 Enes Ünal 29 Philip Billing 37 Max Aarons 42 Mark Travers 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 7 Mason Mount 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 19 Raphael Varane 21 Antony Matheus dos Santos 67 Omari Forson 75 Habeeb Ogunneye

AFC Bournemouth – Manchester United: transmisja

Początek meczu już w sobotę 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.