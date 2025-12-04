Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach STS Pucharu Polski z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Ostatnie czwartkowe starcie w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewnia TVP, która posiada prawa do rozgrywek. Jednocześnie publiczny nadawca udostępnia poszczególne spotkaniach na swoich stacjach telewizyjnych, ale też w internecie.

Z jednej strony zdecydowanym faworytem rywalizacji Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków są goście. W każdym razie średnia goli obu ekip w STS Pucharze Polski nieco zaskakuje. Bydgoszczanie mają bilans na poziomie 2,5 gola na mecz, a Biała Gwiazda zdobywa średnio jedną bramkę na spotkanie.

Ogólnie potyczka zapowiada się bardzo interesująco. Gospodarze przystąpią do rywalizacji po remisie z Lipno Stęszów (1:1). Krakowska drużyna ma z kolei za sobą zwycięstwo ze Stalą Mielec (3:0).

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków rozpocznie się w czwartek, 4 grudnia o godzinie 20:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami starcia będą Michał Zawacki i Adam Marciniak.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: stream online

Czwartkowe spotkanie będzie oczywiście w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz dedykowanej aplikacji TVP Sport. Transmisja z meczu Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków zapowiada się pasjonująco.

Kto awansuje do 1/4 finału STS Pucharu Polski? Zawisza Bydgoszcz

Wisła Kraków Zawisza Bydgoszcz

Wisła Kraków 0 Votes

Kiedy i o której mecz Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków? Spotkanie Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków rozpocznie się w czwartek, 4 grudnia o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków? Transmisję ze spotkania Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.