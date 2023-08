Żalgiris - Lech: transmisja meczu. Kolejorz w wyjazdowym meczu w Kownie będzie chciał postawić drugi krok w kierunku awansu do kolejnej rundy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Żalgiris - Lech.

Żalgiris – Lech, gdzie oglądać?

Piłkarze Lecha Poznań do Kowno udali się, aby postawić kropkę nad i. Duży krok w kierunku awansu do kolejnej rundy zrobili przed tygodniem przed własną publicznością. Kolejorz wygrał pewnie 3:1 i do rewanżowego spotkania przystąpi w komfortowej sytuacji.

Podopieczni Johna van den Broma do drugiego spotkania również przystąpią w roli wyraźnego faworyta i dużą niespodzianką będzie, jeżeli nie wrócą z Litwy z drugą wygraną. Lechici dysponują zdecydowanie lepszym zespołem i czwartkowy mecz powinien być dla nich formalnością. Sprawdź nasze typy na mecz Żalgiris – Lech.

Żalgiris – Lech, transmisja na żywo w TV

Mecz Żalgiris – Lech rozegrany zostanie w czwartek (3 sierpnia) o godzinie 18:00. Niestety całe spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji. Pojedynek będzie można jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu.

Żalgiris – Lech, transmisja online

Rewanżowe spotkanie z udziałem Lecha Poznań będzie można oglądać online. Transmisja “na żywo” dostępna będzie na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Żalgiris – Lech, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w rewanżowym meczu zdecydowanie stawiają na zespół Lecha. Kursy na zwycięstwo Kolejorza w standardowych ofertach nie przekraczają 1.60.

FK Kauno Zalgiris Lech Poznań 5.80 4.30 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2023 08:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Żalgiris – Lech? Transmisja z meczu Żalgiris – Lech dostępna będzie na internetowej stronie TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Żalgiris – Lech? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (3 sierpnia) o godzinie 18:00.

