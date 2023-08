Żalgiris Kowno – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2023)

Żalgiris Kowno – Lech Poznań: typy i kursy na mecz eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Zaliczka z pierwszego spotkania powinna wystarczyć Lechowi Poznań do spokojnego awansu do kolejnej rundy eliminacji. Jak Kolejorz sprawi się na wyjeździe?

Imago/Newspix.pl Jakub Piasecki Na zdjęciu: Lech Poznań

FK Kauno Zalgiris Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2023 18:01 .

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, typy i przewidywania

Lech Poznań w drugiej połowie meczu z Żalgirisem Kowno spuścił nieco z tonu, co pozwoliło rywalom na strzelenie bramki. Zespół z Litwy w rewanżu zagra u siebie i będzie mógł liczyć na żywy doping publiczności. Choć bukmacherzy przekreślają jego szanse na odwrócenie losów rywalizacji, John van den Brom nie zamierza lekceważyć Żalgirisu. W Kownie powinniśmy zobaczyć Lecha w możliwie najsilniejszym składzie. Rywale na pewno zaczną naciskać już od pierwszych minut. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.90 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Zespół z Kowna w ostatnim czasie nie ma najlepszej passy. Żalgiris nie wygrał żadnego z kolejnych czterech spotkań. Zaczęło się od porażki z FK Panevezys, a później były dwa remisy z Bangą i Dainava Alytus. W ostatnim meczu Żalgiris poległ w rywalizacji z Lechem 1:3.

Kolejorz nie zdecydował się na przeniesienie swojego meczu zaplanowanego na 2. kolejkę Ekstraklasy. Po wygranej 3:1 nad Żalgirisem w eliminacjach do europejskich pucharów Lech pokonał u siebie Radomiaka 2:0

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Trener John van den Brom od początku sezonu nie może korzystać z usług kontuzjowanego Ali Gholizadeha, a także zawieszonego za doping Bartosza Salamona. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie również w przypadku rewanżu z Żalgirisem Kowno.

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, historia

Mecz II rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy dla obu drużyn był pierwszym spotkaniem w historii. Lech wyraźnie przeważał i jedynie dlatego, że w drugiej połowie stracił nieco animuszu, Żalgiris był w stanie strzelić gola.

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Mimo że Żalgiris gra u siebie, nie jest on faworytem bukmacherów do zwycięstwa. Typ na wygraną gospodarzy wynosi około 5.50. Kurs na zwycięstwo Lecha Poznań to 1.60. Różnica jak zatem widać jest bardzo duża. Spotkanie warto obstawiać u bukmachera Superbet. Jeśli założycie u niego konto z naszym kodem promocyjnym Superbet GOAL, zyskacie bonus od depozytu aż do 200 zł.

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Żalgirisu 0% Remis 0% Wygrana Lecha 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Żalgirisu

Remis

Wygrana Lecha

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, przewidywane składy

Trener John van den Brom był dość zadowolony ze swoich podopiecznych po pierwszym spotkaniu z Żalgirisem. Niewykluczone, że zdecyduje się posłać na murawę niemal identyczną jedenastkę jak ta, która zagrała przed tygodniem. Wydaje się, że jedynym wyjątkiem może być obecność Mikaela Ishaka w wyjściowym składzie.

Żalgiris: Mikelionis – Noslin, Spano Rahou, Girdvains, Latouchent – Armanavicius, Dapkus, Uzela – Arruabarrena, Kucys, Fase

Lech: Bednarek – Pereira, Blazic, Milic, Andersson – Murawski, Hotic, Marchwiński, Sousa, Valede – Ishak

Żalgiris Kowno – Lech Poznań, transmisja

Rzecznik prasowy Lecha Poznań przekazał we wtorek, że Telewizja Polska jest w trakcie negocjacji z Litwinami w sprawie transmisji spotkania. Pierwsza wersja zakładała, że meczu nie obejrzymy na TVP Sport, ponieważ gospodarze chcieli, aby dostęp do niego był jedynie w systemie pay per view. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, a mecz obejrzycie na stronie sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.