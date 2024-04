PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice, gdzie oglądać

GKS Katowice przed marcową przerwą reprezentacyjną złapał fantastyczną formę. Do najbliższego spotkania piłkarze tej ekipy podejdą po serii czterech ligowych zwycięstw z rzędu. I wiele wskazuje na to, że zdołają ją przedłużyć. W poniedziałek czeka ich bowiem wyjazd na teren Zagłębia Sosnowiec. To czerwona latarnia Fortuna 1 Ligi, która ostatni komplet punktów zgarnęła… we wrześniu.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów znacznie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów mają przyjezdni z Katowic.

Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2024 07:29 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.