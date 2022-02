PressFocus Na zdjęciu: Jakub Rzeźniczak

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w piątek rozpocznie się 22. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym ze spotkań Zagłębie Lubin postara się o przełamanie fatalnej serii, zaś Wisła Płock zechce szybko odpowiedzieć po porażce z Piastem Gliwice. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, gdzie oglądać

Lepszej okazji do przełamania w najbliższym czasie nie będzie. Zarówno Zagłębie Lubin, jak i Wisła Płock, nie wygrały jeszcze spotkania w rundzie wiosennej. Choć trzeba podkreślić, że sytuacja obu drużyn jest zgoła odmienna.

Lubinianie trwają w serii porażek, która ciągnie się już od czterech ligowych spotkań. Tak fatalna forma nie mogła nie wpłynąć na zajmowane przez zespół miejsce w tabeli. Zagłębie znajduje się w strefie spadkowej i choć od bezpiecznej strefy dzielą ją jedynie bramki i bilans bezpośrednich meczów, drużyna musi jak najszybciej zareagować. Wisła Płock, zaś, spokojnie dryfuje w połowie stawki. Remis z Radomiakiem i porażka z Piastem Gliwice nie zwiastuje jednak udanej rundy wiosennej. Obie drużyny liczą w piątek na wykorzystanie kiepskiej formy rywala i poprawienie własnych humorów.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz Ekstraklasy dostępny będzie na aż trzech kanałach należących do rodziny Canal+: nSport+, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowe spotkanie obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Canal+ Sport 3 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, transmisja online

Piątkowy pojedynek Zagłębia z Wisłą możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak obejrzeć ten mecz za darmo.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Nadchodzący mecz nie ma wyraźnego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse dają jednak Zagłębiu, którego wspierać będą kibice.

Zagłębie Lubin Wisła Płock 2.75 3.30 2.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2022 10:28 .

