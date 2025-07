PressFocus Na zdjęciu: Antoni Kozubal i Afimico Pululu

Ekstraklasa 2025/26: gdzie obejrzeć na żywo?

W piątek, 18 lipca, zainaugurowany zostanie nowy sezon PKO Ekstraklasy. Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Chrapkę na mistrzostwo Polski ma kilka drużyn, a kilka innych również chce się włączyć do walki o najwyższe lokaty. Potwierdzeniem tego są intensywne działania na rynku transferowym. Kibice wszystkie spotkania Ekstraklasy będą mogli oglądać w sezonie 2025/26 zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Ekstraklasa 2025/26: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmitowania wszystkich meczów PKO Ekstraklasy dysponuje stacja CANAL+. Wszystkie mecze obejrzymy na kanale CANAL+ Sport 3, ale wybrane spotkania będą również dostępne na innych kanałach platformy. W każdej kolejce jeden mecz obejrzymy również na otwartych kanałach Telewizji Polskiej.

Ekstraklasa 2025/26: transmisja online

Rywalizacją w Ekstraklasie można emocjonować się również dzięki transmisjom online. Mecze będzie można śledzić korzystając z serwisu streamingowego CANAL+. Teraz dostęp do niego, a konkretnie do pakietu Super Sport (zawierającego wszystkie kanały CANAL+), można otrzymać na 30 dni za darmo. Umożliwia to oferta Fortuny, z której skorzystanie jest bardzo łatwe. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Gdzie oglądać mecze Ekstraklasy 2025/26? W telewizji transmisje dostępne będą na kanałach CANAL+ i TVP, natomiast drogą internetową w usłudze CANAL+ online. Kiedy rozpoczyna się sezon 2025/26 Ekstraklasy? Pierwsze mecze w sezonie 2025/26 rozegrane zostaną w piątek, 18 lipca 2025 roku.

