PressFocus Na zdjęciu: Gracze reprezentacji Włoch w meczu z Macedonią Północną

Włochy – Węgry: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów mistrzowie Europy podejmą niespodziewanych liderów swojej grupy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Orogel Stadium-Dino Manuzzi Liga Narodów A, grupa 3. Włochy Węgry 1.42 4.55 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2022 20:50 .

Włochy – Węgry, gdzie oglądać

Po przegranym starciu o Finalissimę, Roberto Mancini odesłał część weteranów. W meczu z Niemcami odmłodzona reprezentacja Włoch zdołała wywalczyć remis. Węgrzy, za to, sprawili jedną z największych sensacji pierwszej kolejki fazy grupowej. Wygrali oni bowiem u siebie z samymi Anglikami, zostając liderem bardzo trudnej grupy.

Teraz, jeśli Squadra Azzurra chce pokazać, że brak awansu na nadchodzący mundial był tylko wypadkiem przy pracy, musi pokonać u siebie Madziarów. Wyzwanie wcale nie będzie jednak łatwe.

Sprawdź nasze typy na mecz Włochy – Węgry.

Włochy – Węgry, transmisja na żywo w TV

Transmisję ze spotkania obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Włochy – Węgry, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby wtorkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Extra jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze kadr narodowych.

Włochy – Węgry, transmisja online

Starcie w Cesenie dostępne będzie też w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament.

Włochy – Węgry, kursy bukmacherskie

Mimo ostatnich rezultatów to Włosi są wyraźnym faworytem bukmacherów w pojedynku z Węgrami.

Włochy Węgry 1.42 4.55 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2022 20:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin