Włochy – Turcja: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Mistrzowie Europy przygotowują się do turnieju w Niemczech.

Włochy – Turcja, gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch już dzisiaj (wtorek, 4 czerwca) o godzinie 21:00 na Stadio Renato Dall’Ara podejmie Turcję w ramach przygotowań do Euro 2024. Mecz towarzyski będzie jednym z ostatnich sprawdzianów obu ekip przed startem mistrzostw Europy.

Przypomnijmy, że Azzurri bronią tytułu, ponieważ triumfowali na poprzednim turnieju. Co ciekawe, Turcy za tydzień zmierzą się z Polakami na Stadionie Narodowym (poniedziałek, 10 czerwca, godzina 20:45). Sprawdź nasze typy na spotkanie Włochy – Turcja.

Włochy – Turcja, transmisja w TV

Towarzyski pojedynek między Włochami a Turkami oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Mecz zostanie wyemitowany na kanele Polsat Sport 2.

Włochy – Turcja, transmisja online

To starcie można obejrzeć również przez internet, a mianowicie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go, do której trzeba wykupić dostęp.

Włochy – Turcja, sonda

Włochy – Turcja, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego spotkania są Włosi, co nie powinno nikogo dziwić. Średnie kursy przedstawiają się następująco – ewentualne zwycięstwo gospodarzy jest wyceniane na 1.60, remis na 4.00, a potencjalna wygrana gości na 5.50.

Włochy Turcja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 czerwca 2024 13:07 .

Gdzie obejrzeć mecz Włochy – Turcja? Spotkanie dostępne będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Włochy – Turcja? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (4 czerwca) o godzinie 21:00.

