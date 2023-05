PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez i Angel Rodado

Wisła – Zagłębie, gdzie obejrzeć?

Wisła Kraków w niedzielne popołudnie stanie przed szansą wskoczenia na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Po sobotniej porażce Ruchu Chorzów w Katowicach wiślacy sprawę bezpośredniego awansu mają w swoich rękach. Drużyna Radosława Sobolewskiego wróci do Ekstraklasy, jeżeli wygra dwa ostatnie spotkania tego sezonu. Pierwszy krok w tym kierunku będzie starała się zrobić przed własną publicznością.

Wisła wiosną nie traci punktów na własnym stadionie i do meczu z Zagłębiem Sosnowiec przystąpi w roli wyraźnego faworyta. Nie ma wątpliwości, że każdy inny wynik będzie sporą niespodzianką. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Zagłębie.

Wisła – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Wisły Kraków z Zagłębiem Sosnowiec odbędzie się w niedzielę (28 maja) o godzinie 12:40. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Wisła – Zagłębie, transmisja online

Mecz w Krakowie będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Polsat Box Go. Do uzyskania dostępu do transmisji konieczne jest jednak wykupienie subskrypcji.

Wisła – Zagłębie, kto wygra?

Biała Gwiazda jest wyraźnym faworytem tego spotkania. Jej kibice nie wyobrażają sobie innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo. A jak Twoim zdaniem zakończy się mecz?

Jak zakończy się mecz? wygraną Wisły 82% remisem 5% wygraną Zagłębia 14% 155 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Zagłębia

Wisła – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym spotkaniu na wygraną Wisły. Kursy na takie zdarzenie nie przekraczają aktualnie 1.35.

Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec 1.33 6.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2023 12:36 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin